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У Київському дитячому центрі "накрили" корупційну схему: замішані ТОП-чиновники (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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19 січня, 11:41
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Щотижня співробітники діагностичного центру були зобов'язані платити відсотки
Затримали директора під час отримання чергового платежу
Затримали директора під час отримання чергового платежу / Фото: Колаж: Сьогодні

СБУ викрила корупційну схему у Київському дитячому діагностичному центрі. Серед організаторів була екс- заступник міністра соціальної політики.

Про це повідомляє прес-служба СБУ Києва. Facebook .

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"До схеми причетні колишня топчиновниця КМДА, громадські діячі і ексзаступниця міністра соціальної політики України. За попередньою інформацією, зловмисники займалися вимаганням коштів від співробітників установи. До протиправної діяльності вони залучили керівницю Центру та понад 10 осіб медперсоналу", – йдеться у повідомленні.

До схеми причетні ТОП-чиновники
До схеми причетні ТОП-чиновники / Фото: СБУ

Щотижня співробітники діагностичного центру були зобов'язані платити відсотки за:

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  • лікування та надання медичних послуг у закладі поза офіційним обліком;
  • неофіційну винагороду за лікарські послуги від пацієнтів;
  • неприйняття заходів дисциплінарного впливу та не звільнення з роботи співробітників;
  • сум, отриманих від орендарів за понаднормове використання площ;
  • прибуток від закупівлі товарів та послуг у підконтрольних постачальників за завищеними цінами;
  • коштів, сплачених за внесення неправдивих відомостей до медичної інформаційної системи Helsi (щодо вакцинації осіб від COVID-19 без фактичного проведення вакцинації).

Директора центру затримали під час чергового платежу
Директора центру затримали під час чергового платежу / Фото: СБУ

За інформацією СБУ, схема діяла понад 8 місяців.

"Правоохоронці затримали директорку Київського міського дитячого діагностичного центру під час отримання від підлеглої чергового тижневого платежу у сумі 30 тис. грн. Раніше задокументували отримання нею 24 тис. грн за не звільнення з роботи працівника медзакладу за надуманими підставами", – додають у відомстві.

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Що вилучили під час обшуків

У ході обшуків, проведених за місцем роботи та проживання зловмисників, виявлено та вилучено:

  • записи із чорновою бухгалтерією;
  • банківські картки, якими проводилися розрахунки;
  • грошові, ймовірно, отримані протиправно.

Чиновникам повідомили про підозри
Чиновникам повідомили про підозри / Фото: СБУ

Наразі директору та лікарю діагностичного центру, ексраднику заступника голови КМДА з питань самоврядних повноважень та колишньому заступнику міністра соціальної політики України з євроінтеграції повідомили про підозри.

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