У київському крематорії черги через померлих від COVID-19? Ми перевірили чутки (фото, відео)

Родичі зі сльозами ховають тих, хто перехворів на коронавірус, у закритих трунах

У Києві з 1 листопада запровадили жорсткий карантин . Щодня у місті фіксують понад 20 тисяч нових випадків. Ходять чутки, що в столичних крематоріях стоять черги. Сайт "Сьогодні" вирішив перевірити, чи це так.

Співробітник крематорію пояснив, що до них привозять тіла померлих цілий день, але це не означає, що вони померли від коронавірусу.

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"Статистику я вам не назву. Але підіть до крематорію і самі зрозумієте, хто помер від коронавірусу, а хто просто помер. Бачите, там уже почав шуміти мотор, скоро дим піде", – пояснює чоловік і вказує на схил, чорний від кіптяви, над яким здіймався невеликий димок.

Зазвичай коронавірусних хворих ховають у закритій труні. Представники ритуальних фірм намагаються багато не казати про свою роботу.

"Я б не сказав, що ми завантажені роботою. Звичайні будні. За день кілька похоронів", – повідомив нам чоловік, який займався організацією церемонії прощання.

Біля крематорію зібралися люди / Фото: Сьогодні

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Статистика коронавірусу у Києві

За добу 10 листопада в Україні зафіксовано 24 747 нових підтверджених випадків COVID-19. Захворіло дітей – 1550, медпрацівників – 529.

Минулої доби госпіталізували 4 778 людина, крім цього, зафіксували 652 летальних випадків.

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