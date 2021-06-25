У київському метро НП – людина впала на рейки

Поки невідомо, чи була це спроба суїциду або нещасний випадок, на місці працюють правоохоронці

У Києві на станції метро "Майдан Незалежності" людина впала на рейки. На місці НП наразі працюють правоохоронці та медики.

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Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Спочатку рух поїздів від станції "Площа Льва Толстого" до станції "Поштова площа" було тимчасово зупинено. Однак наразі метрополітен вже працює у звичайному режимі.

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Раніше ми повідомляли, що в київському метрополітені п'яний чоловік намагався побити пасажира. У поліції Києва "Сьогодні" розповіли, що після втручання поліції конфлікт на станції метро був вичерпаний. Втім, чоловік, на якого напав дебошир в метро, передумав.

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Також нагадаємо, дітей навчать правилам поведінки у київському метрополітені.

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