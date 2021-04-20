У київському метро підлітки курили прямо у вагоні (відео)

У київському метро, куди і так більшість жителів столиці не можуть потрапити, помітили двох молодих людей, що палять прямо у вагоні. Київ оперативний публікував відповідне відео.
Відзначимо, що хлопця і дівчину навряд чи можна назвати працівниками критичної інфраструктури.
"Цікаво, а чому нормальні люди не можуть потрапити e метро, а ці курилку влаштовують?" – йдеться у підписі до відео.
Ймовірно, молодих людей, які курять у вагоні метро, буде розшукувати поліція.
"Повідомимо поліцію. Видно, що це свідомо, зараз починається період зачеперів. Не виключено, що і монтаж, оскільки такі випадки також були раніше", – розповіли сайту "Сьогодні" у Київському метрополітені.
Відзначимо, що в метро зараз не так вже й мало людей, але саме ось так потрібно себе вести.
Як повідомляли новини "Сьогодні", недавно в Києві хлопці прокотилися на даху поїзда. Поїзд рухався по відкритій червоної лінії метрополітену.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк