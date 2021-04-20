Русский
$ 28,01
33,71
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

У київському метро підлітки курили прямо у вагоні (відео)

20 квітня, 09:32

Олександр Марущак , Сергій Мартинець

Хлопця і дівчину навряд чи можна назвати працівниками критичної інфраструктури – як же вони потрапили в метро

У київському метро, куди і так більшість жителів столиці не можуть потрапити, помітили двох молодих людей, що палять прямо у вагоні. Київ оперативний публікував відповідне відео.

Реклама

Відзначимо, що хлопця і дівчину навряд чи можна назвати працівниками критичної інфраструктури.

"Цікаво, а чому нормальні люди не можуть потрапити e метро, а ці курилку влаштовують?" – йдеться у підписі до відео.

Відео: Київ Оперативний

Ймовірно, молодих людей, які курять у вагоні метро, буде розшукувати поліція.

В тренді
Потрібно два-три роки: коли з вулиць Києва зникнуть маршрутки

"Повідомимо поліцію. Видно, що це свідомо, зараз починається період зачеперів. Не виключено, що і монтаж, оскільки такі випадки також були раніше", – розповіли сайту "Сьогодні" у Київському метрополітені.

Реклама

Відзначимо, що в метро зараз не так вже й мало людей, але саме ось так потрібно себе вести.

Відео: Олександр Марущак Відео: Сьогодні

Як повідомляли новини "Сьогодні", недавно в Києві хлопці прокотилися на даху поїзда. Поїзд рухався по відкритій червоної лінії метрополітену.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ метро сигарети куріння підлітки

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У Київській області знайшли зниклу дворічну дитину: подробиці (фото)
У Київській області знайшли зниклу дворічну дитину: подробиці (фото)Інші новини
У Києві чоловік натягнув гайку на статевий орган. Зрізати довелося пилкою
У Києві чоловік натягнув гайку на статевий орган. Зрізати довелося пилкоюІнші новини
Вимагав гроші за авто: в Києві на хабарі затримали працівника поліції (фото)
Вимагав гроші за авто: в Києві на хабарі затримали працівника поліції (фото)Інші новини
У Києві перестали записувати в дитячі садки
У Києві перестали записувати в дитячі садкиІнші новини
МОЗ підтвердило, що в
МОЗ підтвердило, що в "АТБ" дотримано всіх заходів епідеміологічної безпекиІнші новини
Просто вау: в аеропорту
Просто вау: в аеропорту "Бориспіль" з'явиться нова автостанція (фото)Інші новини

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти