У київському метро підлітки курили прямо у вагоні (відео)

Хлопця і дівчину навряд чи можна назвати працівниками критичної інфраструктури – як же вони потрапили в метро

У київському метро, куди і так більшість жителів столиці не можуть потрапити, помітили двох молодих людей, що палять прямо у вагоні. Київ оперативний публікував відповідне відео.

Реклама

Відзначимо, що хлопця і дівчину навряд чи можна назвати працівниками критичної інфраструктури.

"Цікаво, а чому нормальні люди не можуть потрапити e метро, а ці курилку влаштовують?" – йдеться у підписі до відео.

Відео: Київ Оперативний

Ймовірно, молодих людей, які курять у вагоні метро, буде розшукувати поліція.

"Повідомимо поліцію. Видно, що це свідомо, зараз починається період зачеперів. Не виключено, що і монтаж, оскільки такі випадки також були раніше", – розповіли сайту "Сьогодні" у Київському метрополітені.

Реклама

Відзначимо, що в метро зараз не так вже й мало людей, але саме ось так потрібно себе вести.

Відео: Олександр Марущак Відео: Сьогодні

Як повідомляли новини "Сьогодні", недавно в Києві хлопці прокотилися на даху поїзда. Поїзд рухався по відкритій червоної лінії метрополітену.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама