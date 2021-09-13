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У Київському метрополітені на двох станціях утворилися натовп і тиснява (відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
13 вересня, 09:37
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Ранок у Києві починається не лише із заторів на дорогах, а ще й в метро
Пасажири дотримуються маскового режиму, а ось соціальної дистанції ні. Фото: "Сьогодні"
Пасажири дотримуються маскового режиму, а ось соціальної дистанції ні. Фото: "Сьогодні"

У метро Києва утворилася тиснява, люди не можуть зайти до вагонів. Скупчення людей спостерігалося вранці в понеділок, 13 вересня, на станціях метро "Теремки" та "Мінська".

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Виявилося, на "Мінській" причиною тисняви став збій у роботі двох терміналів на турнікетах (з восьми).

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Запуск метро на Виноградар знову перенесли

Раніше ми повідомляли, що "Київметробуд", який продовжує Сирецько-Печерську лінію метрополітену в житловий масив Виноградар, просить КП "Київський метрополітен" перенести терміни здавання робіт з листопада 2021 року на травень 2023 року.

"Київметробуд" домагається від Київського метрополітену внесення змін до строків будівництва метро на Виноградар у судовому порядку.

"Пункт 2.1" Підрядник... завершує і передає готовий об'єкт Замовнику – 12.05.2023 року за умови доведення відповідних цільових бюджетних призначень", – йдеться в тексті постанови.

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На цьому етапі генпідрядник повинен передати готовий об'єкт замовнику 26 листопада 2021 року, але сума фінансування робіт з будівництва метрополітену в 2017-2021 роках становила 4,07 млрд грн із загальної суми тендеру 5,98 млрд грн.

"Київметробуд" не встигає до зазначеного терміну закінчити будівництво – не вистачає коштів. Для завершення робіт генпідряднику необхідно освоїти мінімум 1,91 млрд грн, якщо не буде підписано додаткових угод.

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