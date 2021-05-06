У київському метрополітені відкрилася фотовиставка персонажів драми-феєрії "Лісова пісня"

У Києві на станції "Золоті ворота" відкрилася фотовиставка "Лісова пісня". Вона присвячена 150-річчю від дня народження Лесі Українки. Роботи простоять в метро до 2 червня.

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Про це повідомляє Київський метрополітен в Facebook.

Виставка проходить у вестибюлі станції.

"Фотопроєкт "Лісова пісня" – перша у світі портретна фотогалерея усіх персонажів драми-феєрії Лесі Українки. Ідея експозиції – це "міст часів": втілення давніх традицій мовою сучасного цифрового фотомистецтва. Автор показує неповторність української міфопоетики", – пишуть в пресслужбі.

Експозиція присвячена 150-річчю від дня народження видатної української поетеси, письменниці та перекладачки Лесі Українки.

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Відзначимо, що в загальному проєкт налічує 137 фоторобіт. На "Золотих воротах" представлені 20 з них. Всі бажаючі зможуть відвідати виставку до 2 червня.

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