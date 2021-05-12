У Київському метрополітені скоротять робочий тиждень: кого торкнуться зміни

Очікується, що через пандемію коронавірусу в 2021 році пасажиропотік становитиме на 200 млн осіб менше, ніж було в 2019 році

/ Фото: Сьогодні

У Києві для деяких співробітників метрополітену з 12 червня 2021 року запровадять чотириденний робочий тиждень.

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Про це повідомляє LB.ua з посиланням на наказ.

Це пов'язано з тим, в 2021 році очікуваний пасажиропотік становитиме лише трохи більше 295 млн осіб – на 200 млн менше, ніж в 2019 році.

Так, співробітники метрополітену будуть отримувати зарплату за фактично відпрацьований час.

Хто перейде на чотириденний робочий тиждень:

керівники;

радники підприємства і їх помічники;

уповноважений з антикорупційної діяльності;

референт та головний спеціаліст з суспільних закупівель;

аналітик з комунікацій;

старші ревізори, інспектори, інструктори, техніки.

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Також зміни в графіку торкнутися і фахівців з інформаційної безпеки, цивільного захисту, мобілізаційної роботи, старшого коректора, експедиторів, методистів, товарознавців, організатора культурно-дозвіллєвої діяльності, оператора копіювальних та розмножувальних машин.

Нещодавно ми писали про те, що в Києві слідчі столичної підземки направили до суду обвинувальний акт стосовно бухгалтера комунального підприємства.