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У київському парку озеро перетворюється на болото (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
27 жовтня, 11:19
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Фото водоймища опублікували очевидці в одному з Telegram-каналів
Брудне озеро в Києві / Колаж "Сьогодні"
Брудне озеро в Києві / Колаж "Сьогодні"

У Києві в одному із парків люди помітили брудне озеро. Колір води у ньому став болотним.

Відповідне фото опублікували у Telegram-каналі "Київ без цензури".

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Водойма знаходиться у Голосіївському парку, зазначили у публікації. Як давно в озера такий стан – невідомо.

Фото: "Київ без цензури"
Фото: "Київ без цензури"

Фото: "Київ без цензури"
Фото: "Київ без цензури"

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Фото: "Київ без цензури"
Фото: "Київ без цензури"

Забруднення річок в Україні

Раціональне використання води та водних ресурсів контролює Державна екологічна інспекція. Як пише "Слово і справа", протягом 2019 року та 9 місяців 2020-го складено 9397 протоколів про адміністративні правопорушення, оштрафували 7749 людина на загальну суму майже 1,5 млн. грн.

Щоб зупинити негативний вплив на водні ресурси від господарської діяльності, до судів було передано 46 позовів. За 15 позовами було ухвалено рішення тимчасово зупинити діяльність суб'єктів господарювання до усунення порушень.

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Крім того, правоохоронцям передали 265 матеріалів, по 52 відкрито кримінальні провадження.

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