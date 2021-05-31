У київському парку оживають герої мультфільмів (фото)

Комунальники також висадили багато нових квітів і поставили спеціальні конструкції

У Києві 4 червня в парку "Перемога" з'являться справжні мультфільми – готується до відкриття районна виставка квітів.

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Про це повідомляє "Київзеленбуд" у Facebook.

Парк лежить у Дніпровському районі міста.

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"На центральній алеї оселилися Губка Боб та його друг Патрік. Хатинка-ананас, в якій живе герой в квадратних штанях, збудована із дерев’яних кругляків. Свій острів у парку "Перемога" отримали Angry birds, червоний Ред та жовтий Чак. А смурфики розмістили ціле містечко з вітряком, колодязем і власними городом, на якому ростуть справжні кабачки, перець, помідори, соняшники, декоративні полуниця та капуста", – пишуть в повідомленні.

Комунальники також висадили чорнобривці, колеус, бегонії, агератум, петунію, сеткреазію, пеларгонію, хлорофітум і "допомогли" з овочами смурфикам. Деякі конструкції досягають 2,5 м заввишки.

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Протягом літа виставку заселять і нові герої – Баранчик Шон і октонавти.

Варто зазначити, що підготовка до виставки квітів – від розроблення теми до висадження квіткових композицій – зайняла майже пів року.

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