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У київському парку оживають герої мультфільмів (фото)

31 травня, 17:06

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Комунальники також висадили багато нових квітів і поставили спеціальні конструкції

У Києві 4 червня в парку "Перемога" з'являться справжні мультфільми – готується до відкриття районна виставка квітів.

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Про це повідомляє "Київзеленбуд" у Facebook.

Парк лежить у Дніпровському районі міста.

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"На центральній алеї оселилися Губка Боб та його друг Патрік. Хатинка-ананас, в якій живе герой в квадратних штанях, збудована із дерев’яних кругляків. Свій острів у парку "Перемога" отримали Angry birds, червоний Ред та жовтий Чак. А смурфики розмістили ціле містечко з вітряком, колодязем і власними городом, на якому ростуть справжні кабачки, перець, помідори, соняшники, декоративні полуниця та капуста", – пишуть в повідомленні.

Комунальники також висадили чорнобривці, колеус, бегонії, агератум, петунію, сеткреазію, пеларгонію, хлорофітум і "допомогли" з овочами смурфикам. Деякі конструкції досягають 2,5 м заввишки.

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Протягом літа виставку заселять і нові герої – Баранчик Шон і октонавти.

Варто зазначити, що підготовка до виставки квітів – від розроблення теми до висадження квіткових композицій – зайняла майже пів року.

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Раніше ми писали про ТОП-5 парків для ідеальних прогулянок у Києві.

Також ми передавали, що на ВДНГ побудують безкоштовний спортивний урбан-парк.

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