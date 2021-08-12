Рятуйся хто може. У Київському зоопарку дикі качки ховаються від мисливців (фото)

Замість 10 качок на одному озері – їх вже понад 150 штук, вони плавають разом з фламінго і пеліканами

Найбільше раді раптовим гостям маленькі відвідувачі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Київському зоопарку спостерігається аномальне засилля диких качок. За останні дні, їх стало тут в рази більше. Сайт "Сьогодні" дізнавався причини зростання популяції птахів.

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Причина в тому, що з 7 серпня в Київській області стартував мисливський сезон, який триватиме до 28 листопада. Перелякані мисливцями птиці кинулися до Києва. Вони селяться на водоймах, куди не приходять мисливці.

Качки в столичному зоопарку почуваються як вдома. Фото: "Кіевзоо"

"Після початку відкриття сезону полювання в Київському зоопарку в десятки разів збільшилася популяція звичайної дикої качки. Птахи прилітають в зоопарк з області. Вони селяться на наших водоймах. Замість 10 на одному озері – їх вже понад 150 штук! Качки плавають разом з нашими фламінго і пеліканами", – розповів сайту "Сегодня" гендиректор Київського зоопарку Кирило Трантін.

Качки плавають разом з фламінго. Фото: "Кіевзоо"

В останні роки – це стало вже традицією: як тільки починається сезон полювання – в зоопарку аншлаг з качок, які рятують тут своє життя.

"Качки не об'їдають годівниці наших фламінго і пеліканів. У цей період для них досить багато паші в зоопарку і за його межами. Природно, що ми не можемо заборонити їм тут селитися – вони рятують своє життя від мисливців", – зазначає гендиректор Київського зоопарку.

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Качкам подобається в столичному зоопарку. Фото: "Кіевзоо"

Трохи історії про Київський зоопарк

Київський зоопарк заснований 1908 році. Спочатку зоопарк розміщувався на території нинішнього Ботанічного саду імені академіка О. В. Фоміна. У 1913 році зоологічний парк був переведений на нову територію (Брест-Литовський проспект №8 (зараз проспект Перемоги, 32), де знаходиться і тепер. З тих пір з'явилася вулиця Зоологічна.

У зоопарку проводиться робота по акліматизації багатьох тварин (тропічних і субтропічних країн, далекої Півночі), значна увага приділяється їх розмноженню, особливо рідкісних, зникаючих видів.

Співробітники зоопарку проводили наукову роботу з вивчення умов життя зубрів, куланів, коней Пржевальського, амурського тигра, ведмедів і ін.

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Також на території зоологічного парку росте понад 130 видів дерев і кущів. На початку 1980-х років була здійснена реконструкція.

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