Чебурек і Матильда. У Київському зоопарку черепахи обзавелися власним пляжем (фото, відео)

У природі ці черепахи доживають до 90 років і їхня вага може досягати до 60 кг

Черепахи Чебурек і Матильда. Фото: Київзоо

У Київському зоопарку на вихідних можна побачити нову експозицію. Тут облаштували вольєр з пляжем для шпороносних черепах – це найбільша з африканських наземних черепах і третя за величиною в світі.

Чебурек і Матильда

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У столичному зоопарку проживає кілька шпороносних черепах: Чебурек і Матильда. Обом по 40 років. Завдяки теплій погоді їх тепер зможуть побачити всі бажаючі.

"Земля вже досить добре прогрілася, і ми перевели наших шпороносних черепах у відкритий вольєр. Для них підготовлено спеціальний пляж, де вони зможуть зіграти. Там буде і свіжа трава, щоб вони могли її поїдати", – розповідає сайту "Сьогодні" Кирило Трантін, гендиректор Київського зоопарку.

Фото: Київзоо

Живуть до 90 років

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У природі ці черепахи доживають до 90 років. За розмірами – це третя черепаха в світі, після слонової і гігантської.

Їхня вага може досягати до 60 кілограм. Одна особина з'їдає за день два кілограми зеленої маси – вони чисті вегетаріанці. Також обожнюють фрукти й овочі.

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Виховують двох дітей

Минулого року Чебурек і Матильда стали батьками – це сталося вперше за всю історію Київського зоопарку. Тепер виховують двох малюків, яким вже по рочку.

"Ми сподіваємося, що далі буде. Пара живе в хороших умовах, кормова база теж на рівні... Сподіваємося отримати плоди їхньої любові в цьому або наступному році", – додають в Київському зоопарку.

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Цей вид черепах проживає в дуже посушливому регіоні. Щоб перечекати найсильнішу спеку вони риють в землі тунелі, які часом досягають 30 метрів в довжину. Черепахи копають землю за допомогою відростків на лапах. На передніх лапах у них по п'ять кігтів, а також є великі стегнові шпори – по 2-3 шпори на кожній задній лапі.

Чебурек і Матильда тунелі не риють. Їм комфортно у вольєрі зоопарку, де завжди є вода, а в холодну пору вольєр обігрівається. Ну, а якщо вони раптом вирішать побудувати нору, то під вольєром встановлена спеціальна сітка.

Фото: Київзоо

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