У Київському зоопарку для рідкісних птахів побудували палац: як він виглядає (фото)

Тут побудували зимовий будиночок для унікальних ібісів

Зимовий будиночок, де живуть птахи, знаходиться на озері / Колаж "Сьогодні"

У Київському зоопарку з'явилася нова експозиція – "Пташине царство". Для ібісів, які мешкали в нижньому парку, фахівці зробили зимовий будиночок. Новий об'єкт розташований на озері, недалеко від центрального входу.

Рідкісні птахи. Фото: Київського зоопарку

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Пізнання фауни

Як розповіли сайту "Сьогодні" в Київському зоопарку, нова локація створена для пізнання світу фауни.

"У нашому пташиному царстві можна побачити священного ібіса – цей птах вважався священною в стародавньому Єгипті. Є червононогий ібіс, який відноситься до зникаючих видів, а також австралійський ібіс, що мешкає в Австралії", – розповів сайту "Сьогодні" гендиректор Київського зоопарку Кирило Трантін.

Рідкісні птахи. Фото: Київського зоопарку

Рідкісні птахи

Крім ібісів в пташиному царстві живуть також інші підвиди:

мала біла чапля або Чепура-нужда – це болотна птаха з родини чаплевих;

коровайка – птах з родини ібісових;

косар – болотний птах;

Квак або нічна чапля – птах родини чаплевих;

кільчастий чирок – невелика качечка, яка мешкає в південноамериканських лісах.

"Наші пернаті тепер живуть в просторому приміщенні. Його площа становить понад 85 квадратних метрів. Для зручності відвідувачів і птахів по периметру натягнута сітка, адже останні можуть травмуватися", – пояснює Кирило Трантін.

Рідкісні птахи. Фото: Київського зоопарку

Для комфортного перебування у пташок є все необхідне:

смачний корм – харчуються спеціальною сумішшю, куди входить м'ясний і рибний фарш, а також спеціальні добавки;

водойма – для стимуляції природної поведінки птахів;

температурний режим – в приміщенні близько 20 градусів тепла для комфортного перебування птахів.

Рідкісні птахи. Фото: Київського зоопарку

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Рідкісні птахи. Фото: Київського зоопарку

Рідкісні птахи. Фото: Київського зоопарку

Рідкісні птахи. Фото: Київського зоопарку

Рідкісні птахи. Фото: Київського зоопарку

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