У Київському зоопарку малюнками лікують поранених на війні дітей

До Міжнародного дня захисту дітей тут відбудуться яскраві заходи

Для поранених дітей провели заходи у Києві. Фото: колаж "Сьогодні"

Через війну, яку Росія розв'язала проти України, вже загинуло 238 дітей, ще 433 дістали поранення. Поранених діток із усіх куточків країни рятують у столиці. Багато дітей зараз проходять лікування у Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит". До Міжнародного дня захисту дітей, який відзначають 1 червня, Київський зоопарк приготував для дітей багато цікавих активностей.

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За словами гендиректора Київського зоопарку Кирила Трантіна, під час війни особливо важливою є допомога постраждалим дітям, а також дітям наших захисників.

"День захисту дітей – це чудова нагода для нашої соціокультурної установи продовжити нести знання та позитивні емоції. Ви б бачили, як горять очі дітей, коли наші співробітники приїжджають до дітей із нашими маленькими тваринами. Спільно з Київським міським центром допомоги учасникам антитерористичної операції ми організували соціальну акцію, де діти учасників АТО/ООС зможуть відвідати зоопарк та взяти участь у різноманітних творчих заходах, майстер-класах та квестах. Також усі бажаючі зможуть долучитися до створення яскравої картини КиївЗоо для дітей, додавши фарб у двометрову розфарбовку", – розповідає сайту "Сьогодні" гендиректор Київського зоопарку Кирило Трантін.

Цього року Київський зоопарк представив новий проєкт "Щасливі тварини очима дітей" – яскраві малюнки діток, які проходять лікування в "Охматдиті".

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"У нас є група тварин, яка постійно виїжджає до "Охматдиту". Діти, які перенесли страх війни, можуть погладити морську свинку і домашнього тхора, обійняти баранчика, погодувати кролика і хом'яка. Медики кажуть, що після кожного нашого приїзду вони помічають покращення у стані дітей. Їм стає краще, вони починають усміхатися та повертатися до життя. Такі виїзди ми проводимо раз-два на місяць. Це ручні тварини, з якими працюють наші юнати та спеціалісти", – розповідає Кирило Трантін.

Заходи у рамках акції:

Проєкт "Щасливі тварини очима дітей" діти зможуть самостійно намалювати, як виглядали б щасливі тварини, якби могли змінювати колір, як хамелеон? Маленьким пацієнтам лікарні "Охматдит" запропонували додати яскраві кольори до чорно-білої військової буденності та організували виставку їхніх унікальних малюнків на території зоопарку.

Розмальовка "КиївЗоо для дітей". Це панно формату А0 з контурами мешканців Київського зоопарку для дитячої творчості, де кожен бажаючий за допомогою власної фантазії та різнокольорових фломастерів зможе зобразити тварин у найяскравіших барвах кохання та щастя.

Дитячі майстер-класи з ліплення, малювання, аплікації, а також конкурси, ігри, квести, вікторини на 10-ти локаціях на будь-який дитячий смак та інтерес.

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Наприклад, 6-річна Кіра з Києва намалювала яскравого жирафа, адже вона дуже любить приходити з сім'єю до КиївЗоо та добре знає жирафів – Джамбо та Джуто. Кіра дуже чекає, коли після одужання вона зможе знову прийти у гості до своїх улюбленців!

Малюнки дітей вже розвішали на території зоопарку на спеціальних стендах, вони будуть там розміщуватимуться місяць.

Що зробив зоопарк для дітей протягом року?

Протягом року КиївЗоо проводить постійну соціальну роботу на підтримку та розвиток дітей: благодійні акції, просвітницькі уроки, екологічні екскурсії та лекції. Провели 300 заходів:

понад 40 занять у 4-х групах гуртка "юних натуралістів";

15 лекцій у школах Шевченківського району (проект Зоо-уроки);

12 виїзних акцій у ПДВ "Охматдит";

науковий літній табір (35 занять за 10 днів);

соціальний проєкт "Зоо-арт" – знайомство дітей із проблемами зору та розладами аутичного спектру з навколишнім світом живої природи;

майже 30 благодійних екскурсій для дітей із соціально незахищених сімей;

екскурсії та спільні акції з Центром трудової реабілітації розумово відсталих інвалідів Києва, спеціальною загальноосвітньою школою "Надія" (діти з вадами фізичного та психічного розвитку), сімейним клубом "Матуся", Українським товариством сліпих (УТОС).

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Раніше ми повідомляли, що Київстар виділив 3,3 мільйона гривень для дитячих лікарень.

Також нагадаємо, СБУ розповіла, як окупанти змушують шпигувати українських дітей.