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На Київщині легковик врізався в маршрутку: є постраждалі

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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18 лютого, 11:11
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Зараз можливо ускладнення руху на відрізку дороги, де сталася аварія
ДТП трапилася близько 8 години ранку / Колаж "Сьогодні"
ДТП трапилася близько 8 години ранку / Колаж "Сьогодні"

У Бучанському районі Київської області сталася ДТПз маршруткою "Київ – Кодра". Через зіткнення є четверо постраждалих, яких вже доправили до лікарні. На місці працює поліція.

Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.

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Що відомо

Аварія сталася близько восьмої години ранку. Попередньо відомо, що водій легковика виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з мікроавтобусом. Цю інформацію сайту "Сьогодні" підтвердили у поліції.

Також є 4 постраждалі. Їх госпіталізували до лікарні. Ще троє людей звернулися за допомогою до медиків після ДТП, але за деякий час також поїхали до лікарні.

"Патрульні займаються охороною місця події та регулюванням руху. Слідчі встановлюють всі обставини події", – кажуть у поліції.

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Наразі можливо ускладнення руху на відрізку дороги, де сталося ДТП.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • управління у стані сп'яніння – 5%.

До того ж названо основні види ДТП:

  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд з проїжджої частини та перекидання транспортного засобу.

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