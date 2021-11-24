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У Київській області "люксова" автівка зіткнулася з пасажирським автобусом: є постраждалі (фото)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
24 листопада, 01:35
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Водій Cadillac не надала перевагу в русі автобусу
Загиблих у ДТП немає/Колаж: Сьогодні
Загиблих у ДТП немає/Колаж: Сьогодні

У Київській області, де нещодавно сталася жахлива ДТП за участю вантажівок, зіткнулися Cadillac та пасажирський автобус.

Про це повідомляє Telegram-канал Київ оперативний.

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Деталі ДТП

У вівторок, 23 листопада, близько 19 години у місті Вишгород відбулося зіткнення автобусу та легкового автомобіля. За попередніми даними, 23-річна водійка автомобіля Cadillac виконувала маневр повороту у дозволеному місці та не надала перевагу в русі автобусу.

Що з учасниками автопригоди?

В результаті аварії водійка та пасажирка авто Cadillac отримали тілесні ушкодження та доставлені до медичного закладу. Водій та пасажири автобусу не постраждали. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Водій та пасажирка автомобіля Cadillac постраждали в аварії/Фото: Telegram-канал Київ оперативний
Водій та пасажирка автомобіля Cadillac постраждали в аварії/Фото: Telegram-канал Київ оперативний

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Всі, хто перебував в автобусі на час ДТП, не постраждали/Фото: Telegram-канал Київ оперативний
Всі, хто перебував в автобусі на час ДТП, не постраждали/Фото: Telegram-канал Київ оперативний

У Чернігівській області в страшній ДТП загинула дитина

У селі Заїзд Чернігівській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися два вантажних автомобілі та легковик.

Внаслідок аварії жінка та дитина, які були у салоні легковика, зазнали травм. Їх госпіталізували. Згодом дитина померла у лікарні.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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