У Київській області на хабарі в 423 тисячі гривень затримали податкового інспектора

У Київській області повідомили про підозру головному державному ревізору-інспектору ГУ Державної податкової служби за вимагання і хабарі.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в Telegram.
"Службовець вимагав 423 тис грн від представника підприємства, що спеціалізується на постачанні медичних товарів, за зменшення розміру штрафних санкцій через виявлені у ході планової перевірки порушення податкового законодавства", – говориться в повідомленні.
Інспектор обіцяв, що розмір штрафних санкцій для підприємства складе 50 тисяч гривень, а в разі відмови її надати – 7 млн грн.
Надалі, як вимагав чиновник, хабар була перерахований на рахунок підконтрольного підприємства, щоб в подальшому перевести в готівку.
Раніше ми повідомляли, що в Харківській області на великому хабарі викрили начальника відділу поліції.
Також нагадаємо, в Мукачево поліцейський-хабарник став "героєм" Youtube.
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