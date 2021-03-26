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У Київській області на хабарі в 423 тисячі гривень затримали податкового інспектора

26 березня, 16:33

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Хабар був перерахований на рахунок підконтрольного підприємства

У Київській області повідомили про підозру головному державному ревізору-інспектору ГУ Державної податкової служби за вимагання і хабарі.

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Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в Telegram.

"Службовець вимагав 423 тис грн від представника підприємства, що спеціалізується на постачанні медичних товарів, за зменшення розміру штрафних санкцій через виявлені у ході планової перевірки порушення податкового законодавства", – говориться в повідомленні.

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Інспектор обіцяв, що розмір штрафних санкцій для підприємства складе 50 тисяч гривень, а в разі відмови її надати – 7 млн ​​грн.

Надалі, як вимагав чиновник, хабар була перерахований на рахунок підконтрольного підприємства, щоб в подальшому перевести в готівку.

Раніше ми повідомляли, що в Харківській області на великому хабарі викрили начальника відділу поліції.

Також нагадаємо, в Мукачево поліцейський-хабарник став "героєм" Youtube.

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хабар штрафи Київська область

Джерело: Сьогодні

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