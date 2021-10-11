Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🚨 Затримання Саакашвілі 🍿 Справа Труханова
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

У Київській області пошкодили пам'ятник жертвам Голокосту (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
11 жовтня, 17:06
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Пошкодження були ще в п'ятницю, але в поліцію ніхто не звертався
Поліцейські ще не знайшли винуватців / Колаж "Сьогодні"
Поліцейські ще не знайшли винуватців / Колаж "Сьогодні"

У місті Васильків на вулиці Небесної Сотні біля стадіону "Кристал" хтось пошкодив пам'ятник жертвам Голокосту. Зараз поліцейські шукають винуватців.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Реклама

Пошкоджений пам'ятник жертвам Голокосту. Фото поліції Київської області
Пошкоджений пам'ятник жертвам Голокосту. Фото поліції Київської області

Подробиці

Біля пам'ятника жертвам Голокосту пошкоджена меморіальна табличка. У самому пам'ятнику пошкоджень немає. Це зробили ще в п'ятницю, але заяв в поліцію не було. Поліцейські помітили пошкодження самі, коли моніторили інтернет.

Пошкоджений пам'ятник жертвам Голокосту. Фото поліції Київської області
Пошкоджений пам'ятник жертвам Голокосту. Фото поліції Київської області

Реклама

Хто винен?

Слідчо-оперативна група документує всі обставини цього зухвалого вчинку, проводить перевірку і встановлює особи, які можуть бути причетні до скоєння даного злочину.

За даним фактом порушили кримінальну виробництво за ч.2 ст.297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Винуватцям загрожує обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Пошкоджений пам'ятник жертвам Голокосту. Фото поліції Київської області
Пошкоджений пам'ятник жертвам Голокосту. Фото поліції Київської області

Реклама

Пошкоджений пам'ятник жертвам Голокосту. Фото поліції Київської області
Пошкоджений пам'ятник жертвам Голокосту. Фото поліції Київської області

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
В тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

11 жовтня 1991. На другому енергоблоці Чорнобильської АЕС сталися масштабна аварія та пожежа - На ЧАЕС вийшла з ладу турбіна

Зануритись у той день
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.35

Російський рубль (₽)

0.3662

Євро (€)

30.48

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти