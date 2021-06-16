На Київщині з'явиться центр вакцинації проти коронавірусу: коли відкриття

Центр вакцинації відкриють в приміщенні МКЦ "Прометей". Фото: Броварська міська рада / Facebook
У місті Бровари (Київська область) облаштовують новий центр вакцинації проти коронавірусу. Він відкриється вже 17 червня.
Про це повідомляє пресслужба Броварської міської ради.
У приміщенні МКЦ "Прометей" за адресою бульвар Незалежності, 4 розмістять центр вакцинації від COVID-19.
"Центр вакцинації відкриється вже завтра і буде працювати 17,18 і 19 червня з 9.00 до 16.00", – йдеться в повідомленні.
Що при собі потрібно мати:
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- декларацію з сімейним лікарем (якщо є).
Відзначимо, що щеплення будуть безкоштовними.
Раніше в Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, що відразу після щеплення другою дозою вакцини від COVID-19 українці зможуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію в паперовій формі.
Таке свідоцтво можна отримати тільки в паперовій формі відразу після повної вакцинації (коли отримали дві дози). Також у будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я, зокрема у сімейного лікаря.
Також ми повідомляли, які документи потрібні для перетину кордонів України під час пандемії.
Нагадаємо, в столиці запрацювали пункти вакцинації працівників навчальних закладів. Їх вакцинуватимуть препаратом Pfizer.
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