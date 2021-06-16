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На Київщині з'явиться центр вакцинації проти коронавірусу: коли відкриття

16 червня 2021 14:08

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Щеплення від COVID-19 будуть безкоштовними – що потрібно мати при собі

Центр вакцинації відкриють в приміщенні МКЦ "Прометей". Фото: Броварська міська рада / Facebook

Центр вакцинації відкриють в приміщенні МКЦ "Прометей". Фото: Броварська міська рада / Facebook

У місті Бровари (Київська область) облаштовують новий центр вакцинації проти коронавірусу. Він відкриється вже 17 червня.

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Про це повідомляє пресслужба Броварської міської ради.

У приміщенні МКЦ "Прометей" за адресою бульвар Незалежності, 4 розмістять центр вакцинації від COVID-19.

"Центр вакцинації відкриється вже завтра і буде працювати 17,18 і 19 червня з 9.00 до 16.00", – йдеться в повідомленні.

Що при собі потрібно мати:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • декларацію з сімейним лікарем (якщо є).
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Відзначимо, що щеплення будуть безкоштовними.

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Раніше в Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, що відразу після щеплення другою дозою вакцини від COVID-19 українці зможуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію в паперовій формі.

Таке свідоцтво можна отримати тільки в паперовій формі відразу після повної вакцинації (коли отримали дві дози). Також у будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я, зокрема у сімейного лікаря.

Також ми повідомляли, які документи потрібні для перетину кордонів України під час пандемії.

Нагадаємо, в столиці запрацювали пункти вакцинації працівників навчальних закладів. Їх вакцинуватимуть препаратом Pfizer.

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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