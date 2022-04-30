У Київській області продовжили комендантську годину

У заборонений час на вулиці можуть перебувати лише люди, які мають спеціальні документи

Комендантська година діятиме до 8 травня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Київській області з 30 квітня по 8 травня діятиме комендантська година. Вона триватиме щодня з 22:00 до 05:00.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

Реклама

Деталі

Під час комендантської години забороняється:

перебувати на вулиці й в інших громадських місцях;

переміщатися транспортом або ж пішки.

"Крім випадків, коли людина задіяна в роботі критичної інфраструктури та має при собі спецперепустку встановленого зразка і посвідчення особи", — зазначив голова Київської ОВА.

Павлюк додав, що попереду визначні для українців дати, через що ворог може влаштувати ракетні обстріли, які він не припиняв й під час Великодня.

У Запорізькій області змінили час комендантської години

У Запорізької області змінили комендантську годину, яка триватиме з 17:00 1 травня до 05:00 2 травня.

Реклама

З 1 травня 17:00 до 05:00 2 травня заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень.

Також влада області попереджає, що відвідування кладовища рекомендовано до 14:00.

Читайте також