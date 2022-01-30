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На Київщині сталося жорстоке подвійне вбивство: подробиці

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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30 січня, 00:11
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Тіла загиблих з ножовими пораненнями знайшли в мікроавтобусі
На місці події перебуває керівництво обласного управління. Колаж "Сьогодні"
На місці події перебуває керівництво обласного управління. Колаж "Сьогодні"

У суботу, 29 січня, у Київській області було вбито чоловіка і дружину.

Про це повідомляє на Facebook-сторінці поліція Київської області.

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Подвійне вбивство

"Резонансне подвійне вбивство на Київщині. Загинули подружжя. На місці події начальник поліції Київської області Андрій Небітов, кримінальний розшук, слідство, криміналісти, працівники Обухівського районного управління поліції, інші служби", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє РБК-Україна, тіла загиблих з ножовими пораненнями знайшли в мікроавтобусі. Імена жертв не розкриваються, проте відомо, що це сімейна пара із Волинської області.

Злочинність в Україні

Рівень злочинності в Україні стрімко зростав протягом 1990-х років, досягнувши свого піку у 2000 році, після чого розпочався зворотний процес, який тривав до 2009 року, коли українська економіка увійшла до глобальної фінансової кризи.

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Починаючи з 2017 року в Україні продовжується покращення криміногенної ситуації, попередні дані статистики злочинності у 2020 році є найкращими за десятиліття. Якщо у 2016 році загалом скоєно 592 604 злочини, то у 2020 році – 335 000, серед них убивств – 1326.

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