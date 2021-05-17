У Київській області п'яний чоловік розгулював вулицями з гранатою (фото)

У Київській області чоловік у стані алкогольного сп'яніння хизувався гранатою "Ф-1" – його затримали.
Про це повідомляє прес-служба поліції.
"До поліції надійшло повідомлення, про те, що на одній з вулиць міста Узин Білоцерківського району чоловік перебуває в стані алкогольного сп'яніння та має при собі гранату "Ф-1", – йдеться у повідомленні.
На місце одразу прибули правоохоронці та працівники вибухотехнічної служби – під час обшуку помешкання вони виявили і інші вибухові пристрої.
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Поліція встановила особу чоловіка – ним виявився 59-річний місцевий житель. Його затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
Зловмиснику повідомили про підозру за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими припасами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Раніше ми повідомляли, що у Донецькій області в місті Маріуполь правоохоронці виявили великий схрон з боєприпасами.