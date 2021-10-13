На Київщині школи йдуть на канікули вже з 14 жовтня

Раніше вони були заплановані на 25 жовтня

В Україні школярі йдуть на канікули. Фото: колаж "Сьогодні"

В Ірпені Київської області шкільні канікули почнуться вже у четвер, 14 жовтня. Раніше вони були заплановані на 25 жовтня.

Про це повідомив керівник управління освіти і науки Ірпінської міськради Олег Білорус виданню ITV.

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Причина перенесення канікул

Як розповів Білорус, 13 жовтня в Міністерстві охорони здоров'я рекомендували перенести початок канікул з 25 на 18 жовтня. Це пов'язано з погіршенням епідемічної ситуації з COVID-19.

"Наразі йдеться про те, що канікули триватимуть із 14 (оскільки ми маємо два дні державних вихідних) до 24 жовтня. Однак у МОН і МОЗ уже зараз говорять про канікули до 30 жовтня. Тому, можливо, ми будемо переглядати своє рішення", – зазначив керівник управління.

Школи України йдуть на канікули раніше. Фото: колаж "Сьогодні"

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Різкий стрибок COVID-19 в Україні

В Україні за останню добу виявили 16 309 нових випадків інфікування коронавірусом.

Всього інфекцію підтвердили у 2 578 394 осіб. За минулу добу від COVID-19 помер 471 житель України (всього – 59 523). Вилікувати вдалося 2 304 361 інфікованого (6462 – за останню добу).

На Волині у 16 школах і садках почалися спалахи COVID-19

На Волині у 16 навчальних закладах виявили спалахи коронавірусу. Їх зафіксували на території всіх районів області.

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Як стало відомо, в Луцькому районі – п'ять спалахів COVID-19: у Ківерцівському медколеджі, Княгиніновському ліцеї та дитячих садках №3 і №19 в Луцьку.

Також спалах зареєстрували в Камінь-Каширському районі: у школах селищ Видерта, Грудки, Полиці, Черче та ліцеї №2.

У Володимир-Волинському районі три спалахи: у дитячому саду в Нововолинську, ліцеї Нововолинська та Іванича.

Крім того, в районі Ковеля виявили спалах захворюваності у школі і дитячому садку Турійська, а також обласному ліцеї з посиленою фізпідготовкою.

Які обмеження діють нині по всій країні

З 23 вересня в Україні введено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Відтоді в країні діють нові обмеження, зокрема:

заборонені масові заходи за участю понад 1 особу на площі 4 кв. метри або з заповненістю залів понад дві третини місць у кожній окремій залі;

не більше як 4 особи за столиком у закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;

кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненістю в залах менше ніж дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі;

спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів площі.

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