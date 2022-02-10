На Київщині терміново ввели карантин через заразну хворобу – ексклюзив

У населених пунктах заборонено проводити виставки тварин, вивозити собак та кішок за межі зони карантину

Під Києвом помітили скажену лисицю. Фото: колаж "Сьогодні"

У місті Українка Київської області виявили лісову лисицю, яка хвора на сказ.

Як розповіли сайту "Сьогодні" в головному управлінні Держпродспоживслужби у Київській області, до фахівців з боротьби зі сказом звернулися кияни, які привезли на дослідження лисицю.

Реклама

Після проведеного дослідження в державному НДІ лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи було отримано позитивний результат – тварина хвора на сказ.

Фахівці кажуть, що на даний момент проводиться епідрозслідування, уточнюють, де і як був помічений цей лис. Також з'ясовують, чи не покусала лисиця тварин та людей.

"В Українці запроваджено карантинні обмеження на 60 днів згідно з інструкцією щодо боротьби зі сказом. Це за умови, що за цей період не буде виявлено інших випадків захворювання. Окрім міста Українка до карантинної зони потрапили інші населені пункти у зоні 10 кілометрів, а також польові та лісові угіддя", – повідомили сайту "Сьогодні" в головному управлінні Держпродспоживслужби у Київській області.

Карантин запроваджено у населених пунктах Української міської територіальної громади, Обухівської міської територіальної громади та сільської Козинської. Тут заборонено проводити виставки тварин, вивозити собак та кішок за межі зони карантину. Також у цій зоні заборонено полювання.

Реклама

Сьогодні в Українці на міській набережній проводиться масова вакцинація від сказу домашніх тварин – кішок та собак. Її виконують спеціалісти Обухівської районної лікарні ветеринарної медицини. Також щеплення від сказу робляться домашнім тваринам у Плюти.

Що кажуть у міськраді?

Як розповіли нам у місцевій міськраді, лисицю виявив чоловік на виїзді з міста Українка, біля повороту на дамбу через річку Козинку.

"Чоловік, який колись працював у сфері ветеринарної медицини, їхав в автомобілі. На виїзді з Українки він помітив на дорозі збиту транспортом лисицю. Він прибрав її з дороги, загорнув у целофан та відвіз до Києва, бо там мешкає. Він передав лисицю до НДІ лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. Аналіз підтвердив, що лисиця була хвора на сказ", – розповіли сайту "Сьогодні".

Велика тварина – просто кинулася під колеса автомобіля та загинула.

Реклама

Як запобігти сказу

Усі громадяни зобов'язані щороку прищеплювати своїх собак та кішок проти сказу. Утримувати собак лише на прив'язі або у вольєрах. Категорично забороняється пастухам мати на випасі сторожових собак, не щеплених проти сказу.

У жодному разі не потрібно вбивати тварину, яка покусала людину чи тварину! Її слід тримати ізольовано та спостерігати протягом 10 днів. Про це негайно слід повідомити медичного та ветеринарного працівника.

При появі близько групи сільськогосподарських тварин хижаків (лисів, вовків та інших) та нанесенні ними покусів тваринам необхідно терміново сповістити сільських чи міського голову, ветеринарних та медичних працівників.

Слід пам'ятати, що кожна дика тварина, яка веде себе незвичайно (наближається до людей, тварин, населеного пункту), є підозрілою щодо захворювання на сказ. З такої відстріляної тварини не можна знімати шкуру. Про це слід повідомити ветпрацівників.

Кожен випадок незвичайної поведінки тварин (збудження, поїдання сторонніх предметів) потрібно перевіряти щодо захворювання на сказ. До з'ясування причин захворювання під час надання тварині лікувальної допомоги ветпрацівниками слід дотримуватися правил безпеки.

Слід уникати зайвого контакту з тваринами, насамперед це стосується дітей.

Якщо стався укус:

1. Терміново (оскільки вірус проникає в організм протягом 15 хвилин) промити рану від покусу тварини або місце, куди потрапила його слина, великою кількістю проточної води та натерти шкіру господарським милом до утворення густої мильної піни. Звернутися до медичного закладу та повністю пройти призначений курс щеплень у строк.

2. Суворо дотримуватися режиму, призначеного лікарем. Вживання будь-яких спиртних напоїв під час вакцинації категорично заборонено.

Щоб не заразитися сказом:

1. Утримуйтесь від контактів з дикими та безпритульними тваринами.

2. Дотримуйтесь правил та норм утримання домашніх тварин та поводження з ними. Доставляйте спеціалістам ветеринарної медицини хворих тварин або їх трупи у разі, якщо тварина загинула.

3. Не вбивайте здорових на вигляд тварин, які завдали укусів та інших ушкоджень, а терміново викликайте ветеринарного лікаря.

Про сказ

Сказ – природно-осередкове особливо небезпечне смертельне інфекційне захворювання, що викликається вірусом сказу, включеним у рід Lyssavirus сімейства Rhabdoviridae. Сказ відноситься до групи так званих нехтованих хвороб у зв'язку з низькою поширеністю та захворюваністю в розвинених країнах.

Передається зі слиною під час укусу хворою твариною. Потім, поширюючись нервовими шляхами, вірус досягає слинних залоз, нервових клітин кори головного мозку, гіпокампа, бульбарних центрів і, вражаючи їх, викликає тяжкі порушення, що призводять до загибелі.

Назва хвороби походить від слова "сказ", тому що в давнину вважалося, що причиною захворювання є одержимість злими духами.

Раніше ми писали: