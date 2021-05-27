У Київській області стоматологи видалили дитині 12 зубів. Дозвіл мати не давала – подробиці

За словами мами дівчинки, перед операцією домовлялися про видалення тільки трьох зубів, але у підсумку лікарі виставили рахунок за 12 зубів

В Ірпені Київської області стоматологи видалили 12 молочних зубів у 9-річної дівчинки. За словами мами дитини, вони це зробили без її згоди і навіть після прохання почекати з видаленням.

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Про це повідомляє "ТСН".

Як це сталося

За словами матері, лікарі в стоматологічній клініці пообіцяли видалити проблемний зуб під загальним наркозом, щоб 9-річна Ніка не відчувала болю. Під час огляду вони запропонували додатково вирвати ще два зуби поруч з хворим, а Надія підписала договір, не звернувши уваги на порожню графу про кількість.

Коли почалася операція, стоматологи наполягли на видаленні всіх молочних зубів, які залишилися, і виставили рахунок на 13 тисяч гривень. Мати стверджує, що не давала згоди на таке і попросила почекати, але поки консультувалася з іншим лікарем — все вже було зроблено.

Що кажуть у клініці

Співвласники клініки говорять, що клієнтка знала про видалення 12 зубів ще до операції, більш того, на консультації мама нібито відмовилася від їх лікування. На думку лікарів, вони прийняли правильне рішення, адже всі молочні зуби були уражені карієсом і з часом завадили б росту постійних, тепер же повинен сформуватися нормальний прикус.

Думка інших стоматологів

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Стоматологи з інших клінік проаналізували знімки Ніки і дійшли висновку, що без молочних зубів постійні можуть не вирости зовсім або вирости неправильно. Як пояснив один з фахівців, Артур Шишкін, зуб зазвичай лізе у бык тиску. Надія і Ніка вже звернулися за порадою до інших лікарів, які порадили тимчасово замінити втрачені зуби.

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"Це якась дика лікарська помилка. Потрібен протез імітації зубів, поки не прорізуються", — зазначила мама.

Сім'я також найняла адвокатів, які підготували лист-претензію до стоматологічної клініки, проте лікарі не визнають себе винними. Юристи також склали звернення до Міністерства охорони здоров'я з проханням організувати клініко-експертну комісію для виявлення помилок або порушень, після чого будуть подавати до суду.

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