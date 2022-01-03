Вода пішла. На Київщині стрімко обміліли три річки (фото)

На Київщині обміліли ще три річки – Тетерів, Рось та Ірпінь. Рівень води різко знизився на 30-50 сантиметрів.
Про ситуацію розповіли у Київському рибоохоронному патрулі.
За даними відомства, на річках Рось та Тетерєв зафіксували різке зниження рівня води 29 грудня. До державних інспекторів звернулися громадські активісти. У Богуславі виявили спад рівня води на 40 сантиметрів у річці Рось. У межах селища Пілява Вишгородського району Київської області рівень води у річці Тетерів упав на 30 сантиметрів.
Далі по темі
Наступного дня різкий спад води було зафіксовано на річці Ірпінь у селищі Стоянка Бучанського району Київської області. У Київському рибоохоронному патрулі повідомили, що рівень води впав на 40-50 сантиметрів. У всіх трьох водоймах загибелі водних біоресурсів не було.
Про інциденти інспектори проінформували Басейне управління водних ресурсів середнього Дніпра, Держводагентство та інші компетентні органи для реагування на ситуацію. Причини обмілення річок поки що невідомі.
В Україні рекордно обміліли річки
У басейнах водних артерій України через безсніжну зиму та відсутність дощу склалася несприятлива гідрологічна ситуація – у країні спостерігається найнижчий за 100 років рівень води у річках.
Зазвичай у березні та на початку квітня річки наповнюються водою після танення снігу, проте цього року весняного розливу не було.
Вода трохи прибула тільки в гірських річках Карпат, де час від часу випадав сніг, а всі рівнинні річки, які ще восени не наповнилися водою через малу кількість дощів, не отримали навесні та талої води.