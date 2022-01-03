Вода пішла. На Київщині стрімко обміліли три річки (фото)

Рівень води значно впав у трьох водоймах

Під Києвом впав рівень води у трьох водоймах / Фото: Колаж: Сьогодні

На Київщині обміліли ще три річки – Тетерів, Рось та Ірпінь. Рівень води різко знизився на 30-50 сантиметрів.

Про ситуацію розповіли у Київському рибоохоронному патрулі.

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За даними відомства, на річках Рось та Тетерєв зафіксували різке зниження рівня води 29 грудня. До державних інспекторів звернулися громадські активісти. У Богуславі виявили спад рівня води на 40 сантиметрів у річці Рось. У межах селища Пілява Вишгородського району Київської області рівень води у річці Тетерів упав на 30 сантиметрів.

Зафіксували різке зниження рівня води / Фото: Facebook

Наступного дня різкий спад води було зафіксовано на річці Ірпінь у селищі Стоянка Бучанського району Київської області. У Київському рибоохоронному патрулі повідомили, що рівень води впав на 40-50 сантиметрів. У всіх трьох водоймах загибелі водних біоресурсів не було.

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Рівень води знизився на 40-50 сантиметрів / Фото: Facebook

Про інциденти інспектори проінформували Басейне управління водних ресурсів середнього Дніпра, Держводагентство та інші компетентні органи для реагування на ситуацію. Причини обмілення річок поки що невідомі.

В Україні рекордно обміліли річки

У басейнах водних артерій України через безсніжну зиму та відсутність дощу склалася несприятлива гідрологічна ситуація – у країні спостерігається найнижчий за 100 років рівень води у річках.

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Зазвичай у березні та на початку квітня річки наповнюються водою після танення снігу, проте цього року весняного розливу не було.

Вода трохи прибула тільки в гірських річках Карпат, де час від часу випадав сніг, а всі рівнинні річки, які ще восени не наповнилися водою через малу кількість дощів, не отримали навесні та талої води.

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