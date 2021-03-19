Слідом за столицею. У Київській області також введуть суворий карантин – ОП

Київська область може ввести жорсткі обмеження відразу після того, як в Києві оголосили локдаун, який діятиме з 20 березня 2021 року до 9 квітня.

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Про це в ефірі одного з телеканалів заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Думаю, що Київська область зараз також закриватиметься, тому що там є проблеми", – заявив Тимошенко.

За його словами, регіони закриває місцева влада, тому що їй видніше, що відбувається на її території.

"У Києві зараз погано. Франківська область, Закарпаття, Житомирщина, Вінниччина – закриті. Але, наприклад, на Дніпропетровщині або на Харківщині є вільні місця. 30% зайнятості ліжок, навіщо закривати там регіон? Саме тому йдемо зараз закриттям регіонів", – сказав Тимошенко.

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Також сайт "Сьогодні" писав про те, що суспільний транспорт столиці працюватиме в звичайному режимі. З дотриманням строгих норм перевезення пасажирів і масочного режиму і із заповненою місць для сидіння на 50%. Однак діятимуть інші жорсткі обмеження.

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