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На Київщині посилять заходи безпеки: що відбуватиметься

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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7 липня, 13:14
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Тим, хто плануватиме виїжджати з міста в область, варто враховувати цей факт.
Навчання продовжаться до кінця суботи
Навчання продовжаться до кінця суботи / Фото: Колаж: Сьогодні

На території Вишгородського району Київської області 7 та 8 липня пройдуть командно-штабні навчання, через що можуть бути посилені заходи безпеки. Про це в Telegram -каналі повідомляє Вишгородська районна військова адміністрація.

"Під час навчання можливі посилені заходи безпеки. Просимо зберігати спокій і з розумінням поставитися до тимчасових незручностей", – йдеться у повідомленні.

За інформацією адміністрації області, мета навчань – нарощування оперативних можливостей органів військового управління, військових частин та підрозділів ЗСУ, інших складових сил безпеки та оборони держави.

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Навчання у Київській області, що відомо

З 3 липня у Бориспільському районі Київської області правоохоронці почали проводити фільтраційні заходи метою яких було виявлення ДРГ.

Жителів попереджали про те, що будуть посилені заходи безпеки, проте мало хто на це звернув увагу, внаслідок чого сотні машин не змогли повернутися до міста, їх розвертали патрулі . Пускали лише військових, а також тих, хто має перепустки.

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