У Київській області посилили карантин: список заборон

Обмеження не знімуть, поки ситуація в області не нормалізується

У неділю, 21 березня, в Київській області посилили карантин. Обмеження діятимуть до тих пір, поки ситуація з COVID-10 в області не покращиться.

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На території Київської області забороняється:

прийом відвідувачів в кафе і ресторанах, крім доставки і роботи на виніс;

перевезення пасажирів в кількості більше 50% місць для сидіння;

проведення богослужінь, якщо не можна забезпечити не менше 10 квадратних метрів на одну людину;

робота ТРЦ і дитячих розважальних закладів, за винятком продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів і квіткових магазинів всередині ТРЦ;

робота установ культури, басейнів і проведення масових заходів, крім матчів командних ігрових видів спорту, але без глядачів;

робота непродовольчих магазинів, крім доставки і на винос;

робота непродовольчих ринків та ярмарків.

Обмеження також стосуються роботи ресторанів в готелях на території області. Школярі після завершення канікул будуть навчатися дистанційно. У той же час дитсадки і початкові класи будуть працювати без змін.

Крім посилення карантину і введення нових заборон в області продовжують діяти карантинні обмеження помаранчевої зони.

Заборонено:

планова госпіталізація в лікарнях;

проведення масових заходів за участю понад 20 осіб;

робота спортзалів, фітнес-центрів і установ культури;

робота закладів розміщення, крім готелів;

прийом нових змін в дитячі табори.

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Раніше ми повідомляли, що незважаючи на те, що Київ потрапив у червону зону карантину, міський транспорт працюватиме.

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