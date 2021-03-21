У Київській області посилили карантин: список заборон

У неділю, 21 березня, в Київській області посилили карантин. Обмеження діятимуть до тих пір, поки ситуація з COVID-10 в області не покращиться.
На території Київської області забороняється:
- прийом відвідувачів в кафе і ресторанах, крім доставки і роботи на виніс;
- перевезення пасажирів в кількості більше 50% місць для сидіння;
- проведення богослужінь, якщо не можна забезпечити не менше 10 квадратних метрів на одну людину;
- робота ТРЦ і дитячих розважальних закладів, за винятком продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів і квіткових магазинів всередині ТРЦ;
- робота установ культури, басейнів і проведення масових заходів, крім матчів командних ігрових видів спорту, але без глядачів;
- робота непродовольчих магазинів, крім доставки і на винос;
- робота непродовольчих ринків та ярмарків.
Обмеження також стосуються роботи ресторанів в готелях на території області. Школярі після завершення канікул будуть навчатися дистанційно. У той же час дитсадки і початкові класи будуть працювати без змін.
Крім посилення карантину і введення нових заборон в області продовжують діяти карантинні обмеження помаранчевої зони.
Заборонено:
- планова госпіталізація в лікарнях;
- проведення масових заходів за участю понад 20 осіб;
- робота спортзалів, фітнес-центрів і установ культури;
- робота закладів розміщення, крім готелів;
- прийом нових змін в дитячі табори.
Раніше ми повідомляли, що незважаючи на те, що Київ потрапив у червону зону карантину, міський транспорт працюватиме.
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