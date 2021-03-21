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У Київській області посилили карантин: список заборон

21 березня, 13:27

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Обмеження не знімуть, поки ситуація в області не нормалізується

У неділю, 21 березня, в Київській області посилили карантин. Обмеження діятимуть до тих пір, поки ситуація з COVID-10 в області не покращиться.

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На території Київської області забороняється:

  • прийом відвідувачів в кафе і ресторанах, крім доставки і роботи на виніс;
  • перевезення пасажирів в кількості більше 50% місць для сидіння;
  • проведення богослужінь, якщо не можна забезпечити не менше 10 квадратних метрів на одну людину;
  • робота ТРЦ і дитячих розважальних закладів, за винятком продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів і квіткових магазинів всередині ТРЦ;
  • робота установ культури, басейнів і проведення масових заходів, крім матчів командних ігрових видів спорту, але без глядачів;
  • робота непродовольчих магазинів, крім доставки і на винос;
  • робота непродовольчих ринків та ярмарків.

Обмеження також стосуються роботи ресторанів в готелях на території області. Школярі після завершення канікул будуть навчатися дистанційно. У той же час дитсадки і початкові класи будуть працювати без змін.

Крім посилення карантину і введення нових заборон в області продовжують діяти карантинні обмеження помаранчевої зони.

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Заборонено:

  • планова госпіталізація в лікарнях;
  • проведення масових заходів за участю понад 20 осіб;
  • робота спортзалів, фітнес-центрів і установ культури;
  • робота закладів розміщення, крім готелів;
  • прийом нових змін в дитячі табори.
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Раніше ми повідомляли, що незважаючи на те, що Київ потрапив у червону зону карантину, міський транспорт працюватиме.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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карантин Київська область коронавірус локдаун
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