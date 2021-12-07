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У Київській області водійка іномарки влетіла в автомобіль поліцейських (фото)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
7 грудня, 21:43
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Жінка порушила правила дорожнього руху
Водійка транспортного засобу не дала проїхати правоохоронцям, які рухалися головною дорогою/Колаж: "Сьогодні"
Водійка транспортного засобу не дала проїхати правоохоронцям, які рухалися головною дорогою/Колаж: "Сьогодні"

У Київській області, де нещодавно протаранили будівлю музею у Межигір'ї, знову сталася ДТП. Жінка на автомобілі врізалася в транспортний засіб поліцейських.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ оперативний".

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Деталі ДТП

Аварія сталася близько 16-ї години у місті Миронівка на автошляху Київ – Знам’янка. 64-річна жителька села Владиславка, виїжджаючи на авто Toyota Avensis з другорядної дороги, не надала переваги в русі поліцейському авто Renault Dokker, яке рухалося головною дорогою. Це й спричинило зіткнення. Інформації про постраждалих немає.

Жінка на автомобілі не надала переваги в русі правоохоронцям/Фото: Telegram-канал Київ оперативний
Жінка на автомобілі не надала переваги в русі правоохоронцям/Фото: Telegram-канал Київ оперативний

Автомобіль Toyota Avensis протаранив транспортний засіб поліцейських/Фото: Telegram-канал Київ оперативний
Автомобіль Toyota Avensis протаранив транспортний засіб поліцейських/Фото: Telegram-канал Київ оперативний

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Аварія у Києві

У Києві сталася жахлива ДТП. Постраждали двоє людей. Аварія сталася 5 грудня близько 21:00 на Великій кільцевій дорозі у бік Мінського шосе за участю автівки Ford. За інформацією свідків, водій їхав по лівій смузі та раптово, втративши кермування, влетів у бровку й виїхав з дороги у кювет, де зіштовхнувся із деревом.

І водія автомобіля, і пасажирку, яка не скористалася паском безпеки, госпіталізували до лікарні.

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