У Київраді ухвалили рішення щодо укриття у школах: що зміниться

Війна триває і залишається загроза ракетного обстрілу столиці України

Влада Києва відремонтує укриття для школярів. Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 23 червня, Київрада схвалила рішення, яке дозволить розпочати процес влаштування найпростіших укриттів у тих навчальних закладах столиці, де бомбосховищ немає. Адже війна триває і залишається загроза ракетного обстрілу столиці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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За словами міського голови, необхідно привести до ладу – відремонтувати чи відреконструювати, забезпечити необхідними засобами – укриття в комунальних школах та садочках.

"Адже війна триває, залишається загроза ракетних обстрілів столиці. І ми повинні створити безпечні умови та захистити наших дітей, вчителів та загалом киян", – зазначив Кличко.

Де шукати бомбосховища у різних містах України

Сайт "Сьогодні" зібрав список адрес бомбосховищ у великих містах України.

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Київ

Кількість укриттів у столиці

3687 цокольних та підвальних приміщень;

409 підземних паркінгів;

272 підземні переходи;

47 підземних приміщень метрополітену;

514 сховищ.

Повний список укриттів по містах України можна переглянути за посиланням.