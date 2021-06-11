У Київраді розробили нові правила розміщення МАФів

У Київраді зареєстрували два проекти рішень щодо МАФів / Фото: Сьогодні
У Київській міській раді зареєстрували два проекти рішення стосовно нових правил розміщення МАФів
Про це написав у Facebook депутат Київради Дмитро Білоцерковець.
"Їх ухвалення дозволить нам за декілька років прибрати кіоски, які заважають і створюють незручності киянам. Крім того, зовнішній вигляд МАФів буде приведений до єдиного архетипу", – написав він.
Проекти рішень передбачають зменшення кількості МАФів у столиці. Для цього обмежать зони їх розміщення.
Пропонують заборонити розміщення МАФів:
- у 20 метровій зоні від дитячих майданчиків;
- у 50 метровій зоні від перехресть доріг та вулиць;
- у 10 метровій зоні від будинків, будівель та споруд;
- в охоронних зонах пам’яток культурної спадщини;
- у радіусі 50 метрів від зупинок громадського транспорту;
- у 20 метровій зоні від шкіл та дошкільних дитячих закладів;
- у 20 метровій зоні від наземних та підземних пішохідних переходів;
- у радіусі 200 метрів від виходів/входів зі станції Київського метрополітену;
- у 10 метровій зоні від доріг та вулиць за основними транспортними магістралями міста.
- у 10 метровій зоні від пам’ятників та пам’яток, та будівель, що мають історико-культурну цінність;
Крім того, пропонують легалізувати – вендингові автомати та станції зарядки електромобілів – нові сфери бізнесу.
Право на розміщення МАФів буде продаватися через лише через систему Prozorro. Тобто доступ отримає той, хто заплатить більше у бюджет.
"Паспорти прив’язки тимчасової споруди оформлюватимуться за наявності у суб'єкта господарювання діючого договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою. Термін дії паспорту прив’язки – 3 роки", – йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що у Києві в переході на Осокорках, де недавно комунальні служби позбулися МАФів, знову орудують "стихійники".