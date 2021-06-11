У Київраді розробили нові правила розміщення МАФів

Влада обмежить зони розміщення МАфів, щоб зменшити їх кількість на вулицях Києва – проекти законів ще повинні підтримати депутати

У Київраді зареєстрували два проекти рішень щодо МАФів / Фото: Сьогодні

У Київській міській раді зареєстрували два проекти рішення стосовно нових правил розміщення МАФів

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Про це написав у Facebook депутат Київради Дмитро Білоцерковець.

"Їх ухвалення дозволить нам за декілька років прибрати кіоски, які заважають і створюють незручності киянам. Крім того, зовнішній вигляд МАФів буде приведений до єдиного архетипу", – написав він.

Проекти рішень передбачають зменшення кількості МАФів у столиці. Для цього обмежать зони їх розміщення.

Пропонують заборонити розміщення МАФів:

у 20 метровій зоні від дитячих майданчиків;

у 50 метровій зоні від перехресть доріг та вулиць;

у 10 метровій зоні від будинків, будівель та споруд;

в охоронних зонах пам’яток культурної спадщини;

у радіусі 50 метрів від зупинок громадського транспорту;

у 20 метровій зоні від шкіл та дошкільних дитячих закладів;

у 20 метровій зоні від наземних та підземних пішохідних переходів;

у радіусі 200 метрів від виходів/входів зі станції Київського метрополітену;

у 10 метровій зоні від доріг та вулиць за основними транспортними магістралями міста.

у 10 метровій зоні від пам’ятників та пам’яток, та будівель, що мають історико-культурну цінність;

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Крім того, пропонують легалізувати – вендингові автомати та станції зарядки електромобілів – нові сфери бізнесу.

Право на розміщення МАФів буде продаватися через лише через систему Prozorro. Тобто доступ отримає той, хто заплатить більше у бюджет.

"Паспорти прив’язки тимчасової споруди оформлюватимуться за наявності у суб'єкта господарювання діючого договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою. Термін дії паспорту прив’язки – 3 роки", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що у Києві в переході на Осокорках, де недавно комунальні служби позбулися МАФів, знову орудують "стихійники".