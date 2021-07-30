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У "Київводоканалі" запропонували пити жовту воду з-під крану (фото)

30 липня 2021 16:23

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

У підприємстві запевняють, що вона повністю безпечна, хоча і має неприємний запах

Жовтуватий відтінок води спричинений нібито сильною забрудненістю річки Дніпро / Фото: колаж "Сьогодні"

Жовтуватий відтінок води спричинений нібито сильною забрудненістю річки Дніпро / Фото: колаж "Сьогодні"

У "Київводоканалі" радять пити воду з-під крану, навіть якщо вона жовта. На підприємстві запевнили, що контроль якості води проводиться щоденно.

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Про це повідомляє Kyiv Media.

Все почалось із оцінки якості води по вулиці Академіка Туполєва. Там мешканці поскаржилися на те, що з крана почала текти вода жовтуватого кольору. Крім того, подекуди вода мала ще й неприємний запах.

Фото: Kyiv Media

Фото: Kyiv Media

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У свою чергу, у "Київводоканалі" зазначили, що воду на Туполєва подають з Дніпровської водопровідної станції. А якість води перевіряють щоденно.

У підприємстві повідомили, що за результатами перевірок "якість води відповідає чинним Державним санітарним нормам" і вона є безпечною для вживання. А жовтуватий відтінок води нібито спричинений "сильною забрудненістю річки Дніпро"

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Фото: скріншот

Фото: скріншот

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Фото: скріншот
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Фото: скріншот

Раніше ми повідомляли, що в Печерському районі Києва прорвало трубу – фонтан води бив з-під асфальту і досягав висоти дев'ятиповерхового будинку.

Також нагадаємо, як передати показання за воду, якщо на сайті "Київводоканалу" збій.

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