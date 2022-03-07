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У Макарові російські війська обстріляли хлібозавод: є 13 загиблих

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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7 березня, 18:18
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Також надзвичайники врятували з-під завалу на території хлібозаводу 5 людей
На територію потрапили російські снаряди / Колаж "Сьогодні"
На територію потрапили російські снаряди / Колаж "Сьогодні"

У Макарові на Київщині російські снаряди потрапили на територію місцевого хлібозаводу. Рятувальники з-під завалу дістали тіла 13 людей.

Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.

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Підрозділи ДСНС врятували з-під завалів 5 людей, а також знайшли тіла 13 загиблих.

"Ви відповідатимете за кожного нашого загиблого, мра**ти! Вас зненавидів увесь світ! Назавжди" , – написав Олексій Гончаренко.

Ракетний удар по аеропорту Вінниці: рятувальники дістали з-під завалів 9 загиблих

У Вінниці російські війська повністю знищили місцевий аеропорт.До нього прилетіло 8 ракет. На аеродромі також базується 456 окрема змішана авіаційна бригада (Ан-26, Ан-24, Мі-8).

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З-під завалів на території аеропорту "Вінниця" дістали вже 15 людей. Через це загинули 9 загиблих (5 цивільних та 4 військових). Рятувальники продовжують пошукові роботи.

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