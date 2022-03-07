У Макарові російські війська обстріляли хлібозавод: є 13 загиблих

У Макарові на Київщині російські снаряди потрапили на територію місцевого хлібозаводу. Рятувальники з-під завалу дістали тіла 13 людей.
Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.
Підрозділи ДСНС врятували з-під завалів 5 людей, а також знайшли тіла 13 загиблих.
Далі по темі
"Ви відповідатимете за кожного нашого загиблого, мра**ти! Вас зненавидів увесь світ! Назавжди" , – написав Олексій Гончаренко.
Ракетний удар по аеропорту Вінниці: рятувальники дістали з-під завалів 9 загиблих
У Вінниці російські війська повністю знищили місцевий аеропорт.До нього прилетіло 8 ракет. На аеродромі також базується 456 окрема змішана авіаційна бригада (Ан-26, Ан-24, Мі-8).
З-під завалів на території аеропорту "Вінниця" дістали вже 15 людей. Через це загинули 9 загиблих (5 цивільних та 4 військових). Рятувальники продовжують пошукові роботи.
Раніше ми писали:
- Не працює Vodafone та проблеми з інтернетом: яка ситуація в Енергодарі
- На Запоріжжі росіяни з "Градів" обстріляли місто – двоє поранених