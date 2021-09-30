Більше години в черзі: в київському метро знову колапс (відео)

Ранок у Києві починається не лише із заторів на дорогах, а ще й в метро

Пасажири дотримуються маскового режиму, а ось соціальної дистанції ні. Фото: "Сьогодні"

У метро Києва утворилася велика черга. Скупчення людей спостерігалося вранці в четвер, 30 вересня, на станції метро "Мінська".

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Виявилося, причиною тисняви став збій у роботі двох терміналів на турнікетах (з восьми). Людям довелося більше години стояти в черзі.

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Запуск метро на Виноградар знову перенесли

Раніше ми повідомляли, що "Київметробуд", який продовжує Сирецько-Печерську лінію метрополітену в житловий масив Виноградар, просить КП "Київський метрополітен" перенести терміни здавання робіт з листопада 2021 року на травень 2023 року.

"Київметробуд" домагається від Київського метрополітену внесення змін до строків будівництва метро на Виноградар у судовому порядку.

"Пункт 2.1" Підрядник... завершує і передає готовий об'єкт Замовнику – 12.05.2023 року за умови доведення відповідних цільових бюджетних призначень", – йдеться в тексті постанови.

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На цьому етапі генпідрядник повинен передати готовий об'єкт замовнику 26 листопада 2021 року, але сума фінансування робіт з будівництва метрополітену в 2017-2021 роках становила 4,07 млрд грн із загальної суми тендеру 5,98 млрд грн.

"Київметробуд" не встигає до зазначеного терміну закінчити будівництво – не вистачає коштів. Для завершення робіт генпідряднику необхідно освоїти мінімум 1,91 млрд грн, якщо не буде підписано додаткових угод.