У метро Києва розповіли чи збережуть діючі знижки після подорожчання проїзду

Вартість квитка обіцяють зробити компромісною, але місто ще не покрило всіх витрат за минулий рік

/ Фото: Александр Марущак, Сьогодні

У Київському метрополітені в черговий раз нагадали, що подорожчання вартості проїзду в підземці неминуче.

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"Ми чекаємо компромісного рішення від міста. Свої фінансові документи і розрахунки передали в департамент транспортної інфраструктури КМДА, і чекаємо від них прийняття рішення на рівні міста. Коли буде така відповідь, нам невідомо", – розповіла сайту "Сегодня" Наталія Макогон, заступник начальника Київського метрополітену.

Вона нагадує, що собівартість однієї поїздки в метро становить 20,5 грн. Вона значно вище ніж діючий тариф.

У метрополітені зазначають, що місто ще не покрило всіх витрат за минулий рік, коли метрополітен був закритий і не перевозив пасажирів з березня по травень.

"Думаю, при формуванні нового тарифу буде оцінюватися можливості міського бюджету, рівня середньої зарплати в Києві і інших показниках. Все це буде враховувати при коригуванні тарифу. Місто буде шукати варіант, який виявиться доступним всім киянам і вигідний метрополітену", – зазначає Наталія Макогон.

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Вона поки не може підтвердити, що вартість разової поїздки складе 15 гривень, про що вже повідомляв мер Києва.

"Нам поки фінальних показників не озвучували. І чіткої інформації немає. Можу сказати, що всі знижки, які діють в метрополітені при покупці великої кількості поїздок (50 поїздок) планують зберегти. Разові поїздки перестали бути в пріоритеті у киян. Більшість пасажирів користуються знижками і платять за поїздку не 8 гривень, а 6,50. Знижки будуть збережені. Більшість користувачів метро – це регулярний пасажир. І їм потрібні ці знижки для поїздок на роботу і по справах", – додає Макогон.

Раніше ми повідомляли, що в Києві подорожчає проїзд в громадському транспорті та метро. Як повідомляє кореспондент "Сегодня", зараз питання нових тарифів обговорюється з експертами та депутатами Київради.