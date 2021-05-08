В Мінкульті намагаються зірвати проведення традиційних заходів до 8 та 9 травня – КМДА

В Київдержадміністрації заявили, що техніку для монтування сцени не пропускають на територію Національного музею історії України у Другій світовій війні

/ Фото: Сьогодні

У КМДА заявили, що Міністерство культури України не пропускає технічне обладнення для монтування сцени на територію Національного музею історії України у Другій світовій війні.

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Про це сказала заступниця голови КМДА Марина Хонда.

"Це традиційний захід, який відбувається у Києві щорічно понад 20 років. Сьогодні зранку нам стало відомо, що техніку та обладнання для монтування сцени не пропускають на територію музею. Пояснити причини такого рішення керівництво музею не може й посилається на пряму усну заборону Міністерства культури", – наголосила вона.

За її словами, директор музею Іван Ковальчук заявив, що техніку не пропускають через пряму вказівку від міністра культури Олександра Ткаченка. В той же час, у керівництва музею немає ніяких документів, що підтверджували б це рішення.

Хонда заявила, що мова, фактично, йде про спробу зриву проведення традиційного щорічного заходу.

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