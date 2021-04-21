У небі над Києвом розкинулася яскрава веселка (фото)

Сьогодні, 21 квітня, в Києві після обіцяного синоптиками дощу, високо в небі розкинулася весняна веселка.
Веселку помітили всі жителі столиці.
У соцмережах з'явилися гарні знімки – різнобарвної веселки в небі.
"Як тебе не любити, Києве мій", – пишуть в Мережі місцеві жителі.
Поділилися також веселкою, яка з'явилася над новим мостом.
"Два перевесла: кольорове і залізобетонне. Все буде", – підписала фото Олена Фіданян в Facebook.
А на цьому знімку веселка як ніби опускається на землю.
Раніше ми писали, що в Україну йдуть заморозки – якою буде погода на Вербну неділю.
Також нагадаємо, синоптики попереджають, що на Україну насувається холодний циклон.
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