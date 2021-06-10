У небі над Києвом розкинулася яскрава веселка (фото)

Фото: LOS SOLOMAS
Сьогодні, 10 червня, в Києві після обіцяного синоптиками дощу високо в небі розкинулася літня веселка.
Фото веселки діляться в соціальних мережах.
У соцмережах з'явилися гарні знімки різнобарвної веселки в небі. Вона розкинулася в різних районах Києва та неабияк потішила жителів столиці.
Фото: Поліна Вакулюк/Facebook
"Прилетіла хмара з-за Дніпра, пискнула дощем і понеслася далі. А яку веселку залишила!", – написала Владислава Осьмак.
Фото: Владислава Осьмак/Facebook
"Перша в цьому році", – написав Роман Коляда.
Фото: Роман Коляда/Facebook
А ось такою веселку бачили в Солом'янському районі столиці.
Фото: LOS SOLOMAS
Як повідомляли новини "Сьогодні", Харків накрила негода – випав сильний град, вулицю затопило.
А в Дніпрі вулиці перетворилися на річки, в маршрутках протікали дахи. Негода наробила чимало лиха в місті, автомобілі насилу пересувалися через глибокі калюжі, а городяни влаштували розваги на воді.