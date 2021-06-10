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У небі над Києвом розкинулася яскрава веселка (фото)

10 червня 2021 21:12

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Кияни діляться яскравими фото веселки в соцмережах – з'явилася після літнього дощу

Фото: LOS SOLOMAS

Фото: LOS SOLOMAS

Сьогодні, 10 червня, в Києві після обіцяного синоптиками дощу високо в небі розкинулася літня веселка.

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Фото веселки діляться в соціальних мережах.

У соцмережах з'явилися гарні знімки різнобарвної веселки в небі. Вона розкинулася в різних районах Києва та неабияк потішила жителів столиці.

Фото: Поліна Вакулюк/Facebook

Фото: Поліна Вакулюк/Facebook

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"Прилетіла хмара з-за Дніпра, пискнула дощем і понеслася далі. А яку веселку залишила!", – написала Владислава Осьмак.

Фото: Владислава Осьмак/Facebook

Фото: Владислава Осьмак/Facebook

"Перша в цьому році", – написав Роман Коляда.

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Фото: Роман Коляда/Facebook
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Фото: Роман Коляда/Facebook

А ось такою веселку бачили в Солом'янському районі столиці.

Фото: LOS SOLOMAS

Фото: LOS SOLOMAS

Як повідомляли новини "Сьогодні", Харків накрила негода – випав сильний град, вулицю затопило.

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А в Дніпрі вулиці перетворилися на річки, в маршрутках протікали дахи. Негода наробила чимало лиха в місті, автомобілі насилу пересувалися через глибокі калюжі, а городяни влаштували розваги на воді.

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