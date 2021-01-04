В очікуванні локдауну. Чим закінчаться новорічні натовпи "безмасочніков" у Києві

На новорічні свята в Києві спостерігалися великі натовпи людей, які збиралися на різних локаціях. Наприклад, дуже багато відвідувачів без масок було на Софійській площі, незважаючи на запевнення організаторів, люди ігнорували масковий режим.

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Натовпи відпочивальників спостерігалися і на вулиці Банковій, біля Офісу президента, де облаштували каток і розбили новорічне містечко. Також пройшла традиційна смолоскипна хода в центрі міста з нагоди святкування дня народження Степана Бандери. Стовпотворіння спостерігалося на станціях метро через непрацюючі турнікети. Величезні черги з пасажирів шикувалися на фунікулер.

Багато киян переживають, що подібні стовпотворіння закінчаться зростанням інфекції в Києві. Чи так це, ми поцікавилися у Олега Рубана, голови Держпродспоживслужби Києва.

За його словами, на відкритому повітрі йде мінімальна передача збудника інфекції.

"На новорічних локаціях ситуація контролювалася. Людям робили зауваження стосовно дотримання маскового режиму. До того ж на відкритому повітрі мінімальний шанс "зловити" збудник інфекції. Я думаю, що натовпи, про які ви говорите не дадуть великого приросту захворюваності. В метрополітені теж ситуація контролюється – 95% пасажирів дотримуються маскового режиму, чим знижують ризик захворюваності. А найвищий ризик отримати інфекцію зараз може бути в сім'ях, де на свята збирається багато людей. Особливо, якщо вони знаходяться в тривалому контакті і в закритих приміщеннях. Думаю, там у нас будуть реєструватися нові випадки захворювання", – додає Олег Рубан.

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За його словами, ситуація з коронавірусною інфекцією в Києві після свят повністю відповідає природним показникам.

"Зараз ми будемо фіксувати зменшення зростання поширення інфекції, приблизно до наступної середи – 13 січня. До цієї дати у нас будуть мінімальні показники. Після цього очікується поступове зростання захворюваності з його піком у лютому. Чому? Згідно з епідеміологічними характеристиками, коронавірус вже повністю відповідає сезонній захворюваності", – заявляє Олег Рубан, голова Держпродспоживслужби Києва.

Нагадаємо, 1 січня в Києві зафіксували 885 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

В Україні за минулу добу виявили 5038 нових випадків інфікування коронавірусом.

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