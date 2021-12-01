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У перший день зими — сніг. Прогноз погоди у Києві на 1 грудня (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
1 грудня, 06:30
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Цього дня у столиці буде холодно
Окрім сніжної погоди, у Києві очікуються пориви вітру/Колаж: Сьогодні
Окрім сніжної погоди, у Києві очікуються пориви вітру/Колаж: Сьогодні

У середу, 1 грудня, у Києві прогнозують опади. Окрім того, очікується мороз.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Протягом дня у столиці України йтиме сніг. Стовпчики термометрів коливатимуться від -1 до +1 градуса. Вітер — західний, 7-12 м/с.

Потужні снігопади накрили північ Іспанії

Північну Іспанію засипало снігом. Найбільше від арктичного шторму "Арвен" постраждали провінції Наварра, Кантабрія та Країна Басків. Там оголошено максимальний рівень погодної небезпеки.

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Замело близько 139 доріг. Водії не справляються з керуванням. Видимість нульова, у кучугурах застрягають вантажівки та легкові автомобілі. Їх звільняють за допомогою спецтехніки. Крім того, у деяких районах довелося навіть зупинити рух машин. Люди ховалися від негоди на заправках та сервісних центрах, деяким довелося провести там понад 15 годин. Влада заявила, що на боротьбу зі снігом залучено близько 850 снігоочисників.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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