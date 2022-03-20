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У Подільському районі Києва сталося кілька вибухів (фото, відео)

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20 березня, 23:42
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Постраждали деякі будинки та територія одного з торгових центрів
У Києві знову пролунав вибух. Колаж "Сьогодні"
У Києві знову пролунав вибух. Колаж "Сьогодні"

У Подільському районі Києва у неділю увечері сталися вибухи.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

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Деталі

"Друзі! Кілька вибухів у Подільському районі столиці. Зокрема, виходячи з інформації на даний момент деякі будинки і на території одного з торгових центрів", – йдеться в повідомленні.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що рятувальники ліквідують сильну пожежу на території одного з торгових центрів. Нині один загиблий. На місці працюють рятувальники, медики та поліція.

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Інформація щодо постраждалих громадян та пошкоджених будинків уточнюється.

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Київ

Кілька днів тому щонайменше два вибухи були чутні в районі Південної Борщагівки та на лівому березі Дніпра.

Війна продовжується

Сидячи у своєму бункері, міжнародний злочинець Володимир Путін продовжує штампувати шалені плани із захоплення хоч чогось в Україні. Тепер у бункері народилася ідея переодягнути у форму армії Росії білоруських солдатів і відправити їх на вірну загибель в Україну.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов.

"Сьогодні на території Білорусі розробляється спецоперація Російської Федерації. Вони мають велике бажання одягнути у форму РФ солдатів білоруських військових частин. Багато хто з них відмовляється воювати проти нашої країни. Проте зараз ФСБ Російської Федерації та її служби, які є на території Білорусі, умовляють білорусів переодягнутися в російську форму і за російськими, скажімо так, лекалами, заходити на нашу територію, однак ми до такого розвитку події готові і я попереджаю, якщо ми тут знаходимо білорусів, вони матимуть таку ж відсіч, як на сьогодні мають росіяни, разом з чеченцями", – зазначив Данилов.

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