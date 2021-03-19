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У підземному переході в центрі Києва повісили фото Януковича (відео)

19 березня, 12:21

Ігор Сєров , Ольга Кравченко

Біля мерії перехід тепер прикрашений фотографіями

У Києві підземний перехід на Хрещатику біля мерії прикрасили фотознімками, повідомляє кореспондент "Сьогодні" Ігор Сєров.

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На фотографіях зображені українські політики, діти, тварини та ін.

На одному з фото є навіть колишній президент України Віктор Янукович.

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Хто розвісив ілюстрації, невідомо.

Раніше ми писали, що в Греції пройшли бої борошном – яскраві фотографії потрапили в Мережу.

Нагадаємо, американський ветеран Джордж Мендонса, який став відомим завдяки знімку, де він цілує дівчину на День перемоги над Японією, помер у віці 95 років.

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Київ фото підземний перехід

Джерело: Сьогодні

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