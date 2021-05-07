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У реанімації з травмою хребта: під Києвом п'яний водій збив підлітка (відео)

7 травня, 13:47

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Водій порушив правила дорожнього руху і тікав від поліції, але не впорався з керуванням – ведеться слідство

У Білій Церкві сталася трагічна ДТП – п'яний водій, тікаючи від поліції, покалічив підлітка.

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Чоловік за кермом Toyota Camry порушив ПДР, на прохання правоохоронців зупинитися він почав тікати. На відео з місця видно, що триває погоня.

Якоїсь миті п'яний водій не впорався з керуванням – повернув направо і вилетів з дороги. Попутно збив дорожній знак і 14-річного пішохода. Хлопчика госпіталізували у важкому стані до медустанови – він перебуває в реанімації з травмою хребта.

Після скоєння ДТП водій поспішив зникнути з місця аварії, але правоохоронці вже встановили його особу.

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Поліцейські розшукують зловмисника.

Нагадаємо, раніше в страшній ДТП в центрі Києва загинула 18-річна дівчина.

Крім того, на Тернопільщині зіткнулися чотири автомобілі. В результаті аварії постраждала дівчинка.

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