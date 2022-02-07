Завтра 04:45 на
Фрістайл
Жінки, вільні дисципліни, біг-ейр
Фінальний заїзд
Завтра 05:00 на
Гірськолижний спорт
Чоловіки, супергігант
Фінал
Завтра 08:05 на
Керлінг
Змішані пари
Матч за бронзу
Завтра 09:36 на
Сноуборд
Жінки, паралельний гігантский слалом
Фінал
Завтра 09:43 на
Сноуборд
Чоловіки, паралельний гігантский слалом
Фінал
Завтра 10:30 на
Біатлон
Чоловіки, індивідуальні
перегони, 20 км. Фінал
Завтра 12:30 на
Ковзанярський спорт
Чоловіки, 1500 м
Фінал
Завтра 13:47 на
Лижні гонки
Жінки, спринт
Вільний стиль, фінал
Завтра 14:00 на
Лижні гонки
Чоловіки, спринт
Вільний стиль, фінал
Завтра 14:05 на
Керлінг
Змішані пари
Фінал
Завтра 15:35 на
Санний спорт
Жінки
4-а спроба
9 лютого 05:45 на
Фрістайл
Чоловіки, вільні дисципліни, біг-ейр
Фінальний заїзд
9 лютого 07:45 на
Гірськолижний спорт
Жінки, слалом
2-й заїзд
9 лютого 09:45 на
Сноуборд
Жінки, сноуборд-крос
Фінал
9 лютого 13:00
Лижне двоборство
Індивідуальна першість Гундерсена, 10 км. Звичайний
трамплін. Лижні гонки
9 лютого 15:20 на
Шорт-трек
Чоловіки, 1500 м
Фінал А
9 лютого 15:35 на
Санний спорт
Двійки
2-а спроба
Київ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💰 Суд над Кузьміних 🏆 ТОП-рейтинги 🔔 Загроза війни з Росією
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

У Мережі підтримали ректора КНУ, який потрапив у секс-скандал. Ми зібрали нові подробиці

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 лютого, 16:35
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Багато користувачів Мережі не вірять, що ректор справді листувався зі студентками на інтимні теми – реакція українців на скандал
У Мережі підтримують ректора КНУ
У Мережі підтримують ректора КНУ / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві ректора КНУ ім. Т. Шевченка Володимира Бугрова звинувачують у нібито інтимних зв'язках зі студентками та співробітницями університету. Проте багато користувачів Мережі не повірили чуткам та підтримали Бугрова.

"Сьогодні" зібрали нові подробиці скандалу із ректором.

Реклама

Що сталося?

Наприкінці січня у Мережі розповсюдили файли з нібито листуванням ректора КНУ Володимира Бугрова зі студентками та співробітницями університету. Там видно, що ректор нібито розмовляє із дівчатами про секс і навіть надсилає їм інтимні фото.

Відповідні файли можна переглянути за посиланням.

Як відреагував Бугров?

У Facebook він у кількох публікаціях розповідав, що файли у Мережі – це брудна інформаційна кампанія проти нього. Нібито таким чином недоброзичливці хочуть змусити Бугрова залишити посаду ректора.

Реклама

Він також пояснив, що інформація про його зв'язки зі студентами з'явилася саме тоді, коли в університеті закінчили перевірку. Йому дали документ із описом порушень на 400 сторінок, винних у цьому також знайшли.

"Зовнішня перевірка показала, що у скоєному винні конкретні особи. Заради свого порятунку мене, моїх близьких та колег за останній місяць залякували, обливали брудом, зламували акаунти, і всіляко тиснули, з однією метою – щоб я пішов з посади ректора", написав він.

Скріншот

Крім того, Бугров вказав на помилку у ЗМІ. Видання "Страна" видало за сенсацію фото на сторінці однієї з учасниць скандалу Крістіни Тишкун. Проте його було зроблено ще 25 листопада.

Реклама

"Прошу вас надати кваліфікацію "витворам мистецтва" інтернет-видання "Страна.ua" – це тимчасовий парадокс? Вдала спроба обдурити просторово-часовий континуум? Нові технології Instagram від пана Цукерберга?", – пожартував ректор.

Як відреагували у Мережі?

Незважаючи на резонансність скандалу, у Мережі багато хто підтримав ректора КНУ. Українці писали, що не вірять у справжність файлів із листуваннями та бажали Бугрову сил пережити цю кампанію проти нього.

Тільки під двома публікаціями зібралося понад 200 коментарів, і практично всі вони – зі словами підтримки.

Скріншот

Один із коментаторів навіть проаналізував, чому новина про сексуальні зв'язки ректора може бути фейком Володимир Коваль вказав на такі фактори:

  • Якщо обліковий запис Бугрова в Telegram дійсно зламали, чому немає доказів цього. Наприклад, скріншот зі списком листування, дані облікового запису або медіафайли.
  • Аноніми писали, що всього у сексуальних зв'язках із Бугровим звинувачують сімох людей, але листування показали лише з декількома. Останній файл не містив компромату взагалі.
  • Листування не схожі на справжні – у Коваля склалося враження, що це пише та сама людина.
    "Про це ж говорить і кількість крінжу на квадратний піксель (наприклад, спроба вламати студентку на секс утрьох із її мамою)", – написав він.
  • Поверхневий google-пошук показує, що прізвище Бугров часто спливає у статтях "зливних бачків". Деякі канали, зокрема "Антикор", навіть секс-скандал.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Не Трухін? Ми дізналися, хто був за кермом у авто Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак У справі про розкрадання. До "Київводоканалу" прийшли з обшуками Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко "Я вам мізки виб'ю!". У Києві звільнили вчителя історії за образи п'ятикласників Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

17 905

захворіло за тиждень в Києві

+44%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.15

Російський рубль (₽)

0.3698

Євро (€)

32.27

Doodle Сьогодні
7 лютого. Чарльз Діккенс. Рівно 210 років тому з'явився на світ найчитанніший англомовний прозаїк (причому, став ним ще за життя - і з того часу нікому не поступається першістю) Чарльз Джон Хаффем Діккенс…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.15

Російський рубль (₽)

0.3698

Євро (€)

32.27

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти