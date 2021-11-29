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У школі під Києвом учня силою роздягнули догола: директор назвав це "жартом"

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
29 листопада, 18:43
В закладинки
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Це не перший інцидент у школі. Подібні випадки були і в інших класах
На Київщині скандал. Фото: колаж "Сьогодні"
На Київщині скандал. Фото: колаж "Сьогодні"

У селі Забір'я на Київщині школяр з 9-го класу зайшов до семикласників, схопив одного з учнів, зірвав із нього одяг і не давав одягнутися.

Про це повідомляє ТСН.

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Деталі скандалу у школі

Як стало відомо, 9-класник зняв спідню білизну з дитини. Ще інший хлопець із того ж класу тримав дівчинку за голову, щоб вона на все це дивилася.

"Бідний хлопчик плакав. Про цю ситуацію не хочуть говорити у школі, а учень дев'ятого класу залишається абсолютно безкарним. Сьогодні це, а завтра, не дай Боже, згвалтує когось", – розповіла жінка.

Все сталося на очах однокласників

Жінка зазначила, що все відбувалося на очах у всіх однокласників. Проте батьки постраждалого не схотіли писати заяву.

"Я не хочу псувати життя дитині. Він вибачився. Не хочу... Що в селі скажуть?" – цитує жінка маму постраждалого хлопчика.

Вона сама звернулася до поліції та соціальної служби. Проте, за її словами, вони відреагували не одразу, а директор сприйняв це як особисту образу.

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"Директор у неділю зібрав батьків, аби вони написали, що не мають ні до кого жодних претензій. Робота в школі провелася, але трішки не в ту сторону. Усе зам'яли. Перекрутили у гру, що вони ніби обидва роздягали один одного", – повідомила жінка.

Це не перший такий випадок

За словами жінки, це не перший інцидент у школі. Подібні випадки були у цьому та інших класах.

"То пальця комусь вибив, то билися з хлопцями. Але коли вони на рівних б’ються, то таке. Але коли ти прийшов до меншого і принижуєш його – це вже зовсім інше", – наголосила жінка.

"Діти просто грали"

Директор школи Василь Король стверджує, що жодного булінгу у навчальному закладі немає і не було, а отже діти просто грали.

Він каже, що вчителі провели розслідування після інциденту. Директор обурений тим, що мати, яка, за його словами, не має відношення до класів, де стався конфлікт, написала заяву та зчинила галас.

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"Ніякого булінгу не було. Це просто була дитяча дурість. Ми провели розслідування. Там просто виник прикрий випадок, про який діти пошкодували. Діти дружать, це просто було в ігровій формі, жартома", – вважає директор.

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