У школу – через "оплату обличчям". ПриватБанк і Visa почали тест нової системи перепусток

FacePay почали використовувати в системі турнікетів / Фото: прес-служба ПриватБанку
Державний ПриватБанк і платіжна система Visa почали тестувати систему доступу до навчальних закладів на базі технології "оплати обличчям" Face ID. Пілотний проєкт запустили в Київському ліцеї № 157. При цьому технологія біометричної системи доступу є відкритою платформою для всіх навчальних закладів і громадських установ.
Про це повідомила пресслужба банку.
Пілотний проєкт включає обмеження доступу сторонніх осіб до ліцею, а також передачу пуш-повідомлень телефони батьків про час, коли дитина прийшла чи залишила школу. Система також визначає температуру, фіксує відсутність захисної маски і сигналізує про необхідність її надіти, йдеться в повідомленні.
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Крім безпечного доступу і автоматизованого обліку відвідувань закладу, нова цифрова платформа буде включати адресний доступ до навчального контенту, педагогічних кейсів вчителів, даних про успішність учнів, а також інформації про адміністративну діяльність.
Нагадаємо, щоб активувати функцію FacePay в "Приват24", потрібно сфотографуватися анфас і двічі – у напівпрофіль (з обох сторін). Це тривимірне еталонне зображення буде зберігатися в платіжній системі.