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У школу – через "оплату обличчям". ПриватБанк і Visa почали тест нової системи перепусток

26 травня, 14:01

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Технологію вже перевіряють у Київському ліцеї. Face ID у турнікетах вміє не тільки розпізнавати обличчя, але і надсилати повідомлення батькам учнів

FacePay почали використовувати в системі турнікетів

FacePay почали використовувати в системі турнікетів / Фото: прес-служба ПриватБанку

Державний ПриватБанк і платіжна система Visa почали тестувати систему доступу до навчальних закладів на базі технології "оплати обличчям" Face ID. Пілотний проєкт запустили в Київському ліцеї № 157. При цьому технологія біометричної системи доступу є відкритою платформою для всіх навчальних закладів і громадських установ.

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Про це повідомила пресслужба банку.

Пілотний проєкт включає обмеження доступу сторонніх осіб до ліцею, а також передачу пуш-повідомлень телефони батьків про час, коли дитина прийшла чи залишила школу. Система також визначає температуру, фіксує відсутність захисної маски і сигналізує про необхідність її надіти, йдеться в повідомленні.

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Крім безпечного доступу і автоматизованого обліку відвідувань закладу, нова цифрова платформа буде включати адресний доступ до навчального контенту, педагогічних кейсів вчителів, даних про успішність учнів, а також інформації про адміністративну діяльність.

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Нагадаємо, щоб активувати функцію FacePay в "Приват24", потрібно сфотографуватися анфас і двічі – у напівпрофіль (з обох сторін). Це тривимірне еталонне зображення буде зберігатися в платіжній системі.

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