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В SkyUp залишили безкоштовний вибір місця у тарифі Standard. Які умови?

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
31 серпня, 10:04
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Зробити вибір безкоштовно можна за допомогою онлайн-чекіну
Онлайн-чекін відкривається за 15 днів до вильоту / Фото: колаж "Сьогодні"
Онлайн-чекін відкривається за 15 днів до вильоту / Фото: колаж "Сьогодні"

У компанії SkyUp, яка базується у Міжнародному аеропорту "Бориспіль", пояснили, що не скасували, а змінили правила вибору місць у тарифі Standard.

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Про це "Сьогодні" повідомили в компанії.

"Зробити вибір безкоштовно можна за допомогою онлайн-чекіну, який відкривається за 15 днів до вильоту. Вибір місця у тарифі Standard під час бронювання та до відкриття онлайн-чекіну став платним. Однак для напрямків, за якими послуга онлайн-чекіну не надається, вибір місця залишається безкоштовним під час бронювання або в будь-який час заздалегідь, як і раніше", – пояснили в компанії.

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Деталі умов вибору місця за всіма тарифними планами:

  • Basic. Місця після аварійних виходів і до кінця салону – за додаткову плату під час бронювання та до відкриття онлайн-чекіну, а також якщо послуга онлайн-чекіну не надається. Безкоштовно – з онлайн-чекіном, який відкривається за 48 годин до вильоту.
  • Standard. Місця після 5-го ряду і до аварійних рядів та місця після аварійних рядів і до кінця салону – за додаткову плату під час бронювання та до відкриття онлайн-чекіну. Безкоштовно – з онлайн-чекіном, який відкривається за 15 днів до дати вильоту, та в будь-який час заздалегідь, якщо послуга онлайн-чекіну не надається.
  • Flex. Будь-які місця в салоні — безкоштовно під час бронювання і в будь-який час заздалегідь, включно з онлайн-чекіном, який відкривається за 30 днів до дати вильоту.

SkyUp поповнив флот ще одним літаком

Раніше лоукостер SkyUp оголосив про прибуття нового літака, який став 14-м за рахунком в українській компанії. Середньомагістральний Boeing 737-800 NG уже перебуває на території міжнародного аеропорту "Бориспіль".

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Повітряне судно вже готове до пасажирських рейсів. Після всіх необхідних дозволів, кажуть в компанії, літак буде внесений до розкладу.

"Його ім'я – Папа, тому що бортовий номер UR-SQP, остання "P" авіаційною мовою – Papa", – повідомляє пресслужба на Facebook-сторінці.

Нагадаємо, з 23 жовтня SkyUp знову почне виконувати рейси до Танзаніїна острів Занзібар двічі на тиждень. 2022 року кількість польотів хочуть збільшити до чотирьох на семиденку. Вартість квитка з Києва до Занзібару починається від 7773 грн, а з Занзібару до Києва – від 8416 грн.

Ще раніше, з 23 серпня, український лоукостер починає виконувати рейси з Києва до Лісабона- вже відкрито продаж квитків. Однак перельоти виконуватимуться рідше, ніж до Занзібару, – тільки по понеділках. Ціни на квитки з Києва до Лісабона стартують від 3105 грн, а з Лісабона до Києва – від 2959 грн.

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