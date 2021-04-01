"У спорт зал": київський залізничний вокзал змінив вивіску (відео)

Як виявилося – це перформанс від столичних блогерів

На честь 1 квітня Центральний залізничний вокзал змінив вивіску.

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В Укрзалізниці сайту "Сьогодні" пояснили, що плакат, який з'явився на будівлі Центрального залізничного вокзалу – це перформанс від київських блогерів.

"Це їхня ініціатива провести таку першоквітневу акцію. Наше підприємство цьому не перешкоджало", – повідомили нам в прес-службі.

Жартівливе відео було опубліковано в соцмережах.

Раніше ми писали, кращі розиграші на 1 квітня в листуванні і по телефону.

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