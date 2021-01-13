У столицю йдуть сильні морози: киянам дали рекомендації

Українців уже попередили про погіршення погоди. Сильні морози доберуться до Києва також з 15 січня. У Київській міській держадміністрації дали поради жителям столиці через різке зниження температури повітря.
У КМДА повідомили з посиланням на дані синоптиків, що вночі в п'ятницю і суботу очікується 13-18 градусів морозу, а вдень – 11-15 морозу. Така холодна погода збережеться також 17-18 січня.
Як киянам пережити люті морози:
- одягайтеся багатошарово. Краще вдягати на себе кілька легких кофт замість однієї теплої – це має попередити пітливість, яка на морозі небезпечна;
- захищайте відкриті ділянки шкіри – не забувайте вдягати рукавички, шапку, шарф, піднімайте комір;
- взуття слід надягати тільки сухе, а також слід пам'ятати, що воно не має здавлювати ногу;
- не виходьте на мороз голодним. Обов'язково добре поїжте, бажано щось висококалорійне. Замерзли – також з'їжте щось;
- заходьте кожну годину чи півгодини в тепле приміщення, якщо ви проводите цілий день на вулиці;
- рухайтеся на холоді, це підсилює кровообіг і сприяє зігріванню тіла;
- підсолоджений гарячий чай чи кава дозволять відігрітися.
Що у жодному разі не можна робити:
- категорично не можна торкатися металу ні голими руками, ні язиком;
- не можна вживати алкогольні напої – алкоголь призводить до швидших втрат тепла;
- у жодному разі не можна відігрівати замерзлу частину тіла гарячою водою або біля гарячих батарей.
Як повідомляли новини "Сьогодні", вже з самого ранку середи з'явилися фото і відео, як Україну почало засипати снігом.
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