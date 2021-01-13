Русский
$ 28,05
34,08
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

У столицю йдуть сильні морози: киянам дали рекомендації

13 січня, 10:57

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Навіть тепло одягатися в сильний мороз потрібно правильно

Українців уже попередили про погіршення погоди. Сильні морози доберуться до Києва також з 15 січня. У Київській міській держадміністрації дали поради жителям столиці через різке зниження температури повітря.

Реклама

У КМДА повідомили з посиланням на дані синоптиків, що вночі в п'ятницю і суботу очікується 13-18 градусів морозу, а вдень – 11-15 морозу. Така холодна погода збережеться також 17-18 січня.

Як киянам пережити люті морози:

В тренді
На Софійській площі почали демонтаж новорічної ялинки? Ми перевірили чутки
  • одягайтеся багатошарово. Краще вдягати на себе кілька легких кофт замість однієї теплої – це має попередити пітливість, яка на морозі небезпечна;
  • захищайте відкриті ділянки шкіри – не забувайте вдягати рукавички, шапку, шарф, піднімайте комір;
  • взуття слід надягати тільки сухе, а також слід пам'ятати, що воно не має здавлювати ногу;
  • не виходьте на мороз голодним. Обов'язково добре поїжте, бажано щось висококалорійне. Замерзли – також з'їжте щось;
  • заходьте кожну годину чи півгодини в тепле приміщення, якщо ви проводите цілий день на вулиці;
  • рухайтеся на холоді, це підсилює кровообіг і сприяє зігріванню тіла;
  • підсолоджений гарячий чай чи кава дозволять відігрітися.

Що у жодному разі не можна робити:

  • категорично не можна торкатися металу ні голими руками, ні язиком;
  • не можна вживати алкогольні напої – алкоголь призводить до швидших втрат тепла;
  • у жодному разі не можна відігрівати замерзлу частину тіла гарячою водою або біля гарячих батарей.

Як повідомляли новини "Сьогодні", вже з самого ранку середи з'явилися фото і відео, як Україну почало засипати снігом.

Відео: Сьогодні
Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ морози погода в Києві

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Шкарпетки – як наркотик. Легально не купиш": ми перевірили дотримання нових обмежень в локдаунІнші новини
Ходять чутки про скасування локдауну в Києві. Що буде насправді?
Ходять чутки про скасування локдауну в Києві. Що буде насправді?Інші новини
Влада в Києві відреагувала на заборону продажу свічок, сірників і лампочок в локдаун
Влада в Києві відреагувала на заборону продажу свічок, сірників і лампочок в локдаунІнші новини
Локдаун в Києві. Новорічним ковзанкам дозволили працювати з особливою вимогою
Локдаун в Києві. Новорічним ковзанкам дозволили працювати з особливою вимогоюІнші новини
Роботу столичної барахолки заблокували силовики
Роботу столичної барахолки заблокували силовикиІнші новини
Синоптик розповіла про погоду в Україні на Різдво та Старий Новий рік
Синоптик розповіла про погоду в Україні на Різдво та Старий Новий рікУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти