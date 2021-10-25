У ТРЦ Києва не пускатимуть підлітків, але є виключення

Якщо в Києві введуть "червону зону" карантину, то неповнолітні зможуть відвідувати ТРЦ тільки разом з дорослими. У супроводжуючого повинен бути негативний ПЛР-тест або COVID-сертифікат.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.
Подробиці
Як розповіли у пресслужбі, в "червоній зоні" в Києві забороняється відвідувати ТРЦ особам, які не досягли 18 років без супроводу дорослих, що мають негативний результат тесту на коронавірус або COVID-сертифікат.
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Інші обмеження в Києві, у разі "червоної зони"
Ресторани, готелі, спортзали
Будуть заборонені:
- прийом відвідувачів в ресторанах і кафе,
- діяльності установ готельної сфери,
- відвідування родиною і сторонніми особами установ соціального захисту,
- робота спортзалів і фітнес-центрів,
- проведення всіх масових заходів,
- буде обмежений доступ відвідувачів в приміщення ЦНАП, управлінь праці та соціального захисту населення, управлінь пенсійного фонду, за винятком надзвичайних випадків.
Заборона не буде діяти за умови наявності у відвідувачів і працівників закладів та установ негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату
Спортзали дозволять відвідувати спортсменам і тренерам національних збірних команд України. А спортивні заходи дозволять проводити без глядачів.
Громадський транспорт
Продовжить роботу в звичайному режимі за умови дотримання перевезення кількості пасажирів не більше ніж передбачено в реєстраційних документах транспортного засобу
Навчальні заклади
Будуть закриті з 23 жовтня по 8 листопада.
- школи: канікули тривають з 23 по 31 жовтня, на наступному тижні буде прийнято додаткове рішення про дистанційне навчання або додаткових канікулах.
- дитсадки: продовжують свою роботу в звичайному режимі за умови 100% вакцинації всього персоналу
- інші навчальні заклади: продовжать роботу, якщо всі співробітники отримали сертифікат про повний курс вакцинації від COVID-19.
Раніше ми писали:
- Столиця перейде в червону зону карантину в найближчі дні. Це питання влада розгляне в п'ятницю, 22 жовтня.
- Сайт "Сьогодні" дізнавався, як буде жити столиця в червоній зоні.